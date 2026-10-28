Nur rund 15 Prozent der deutschen Industriebetriebe sind grundsätzlich berechtigt, den Industriestrompreis zu beantragen. Für den produzierenden Mittelstand bleibt die politisch propagierte Entlastung damit weitgehend ein Versprechen ohne Einlösung. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Münchner Energiemanagement-Unternehmens Ecoplanet. Von rund 200.000 Industrieunternehmen in Deutschland sind demnach lediglich etwa 30.000 Betriebe förderberechtigt. Die Abgrenzung folgt Branchenzuordnungen und europäischen Beihilfevorschriften, die in der betrieblichen Praxis schwer vermittelbar sind. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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