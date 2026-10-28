München (ots) -Wenn im Winter die Temperaturen sinken, bietet Orlando zahlreiche Möglichkeiten für eine sonnige Auszeit. Neben den Themenparks können Besucher*innen bei Ausflügen in die Natur, Festivals, gastronomischen Angeboten oder bei Sportveranstaltungen die Sonne genießen.Abenteuer unter freiem HimmelOrlando bietet vielfältige Aktivitäten im Freien, darunter Seilrutschen über Alligatoren, Kletterparks, geführte Bootstouren und Spaziergänge in der Natur.- Im Wekiva Springs State Park (https://www.floridastateparks.org/parks-and-trails/wekiwa-springs-state-park) können Besucher*innen in kristallklarem Wasser schwimmen, Kajak fahren und Stand-up-Paddling ausprobieren.- In Gatorland (https://www.gatorland.com/) führt die Screamin' Gator Zip Line (https://www.gatorland.com/experiences/screamin-gator-zip-line/) in über 300 Metern über Alligatoren und Krokodile.- Die Harry P. Leu Gardens (https://www.leugardens.org/) bieten einen Schmetterlingsgarten und rund fünf Kilometer Spazierwege.Kultur & Gastronomie unter freiem HimmelOrlandos sonniges Wetter bietet die ideale Kulisse für zahlreiche Open-Air-Festivals mit Kulinarik, Live-Entertainment und Kultur. Das EPCOT International Festival of the Arts (https://disneyworld.disney.go.com/events-tours/epcot/epcot-international-food-and-wine-festival/) (15. Januar bis 1. März), verbindet bildende Kunst, Kulinarik und darstellende Künste. Das IMMERSE Fest (https://www.immersefest.com/) (19. bis 21. Februar 2026) verwandelt Downtown Orlando auf zehn Straßenblocks in ein interaktives Kunstfestival mit Live-Performances und immersiven Installationen.Von Terrassen in den Stadtvierteln bis zu gehobenen Restaurants mit Außenbereich bietet Orlando viele Möglichkeiten, im Winter unter freiem Himmel zu essen. So bietet zum Beispiel À La Cart (https://www.alacartorlando.com/) an drei Standorten Foodtrucks mit internationaler Küche und Craft-Bier in offenen Pavillons.Sport und aktive ErholungOrlandos sonniges Winterwetter bietet allen Sportfans zahlreiche Möglichkeiten Profi-Sportevents zu erleben oder selbst aktiv zu werden: Von NBA-Heimspielen der Orlando Magic (https://www.nba.com/magic/) zu Freizeitläufen für Familien.Über Visit OrlandoVisit Orlando ist der offizielle Tourismusverband für Orlando, das meistbesuchte Reiseziel der Vereinigten Staaten, die Themenpark-Hauptstadt der Welt und die führende Kongress- und Tagungsdestination des Landes. Als gemeinnütziger Branchenverband positioniert, vermarktet und verkauft Visit Orlando die Destination weltweit und vertritt mehr als 1.600 Mitgliedsunternehmen aus der Tourismuswirtschaft Zentralfloridas.Bildmaterial hier (https://visitorlando.widencollective.com/portals/fql0rmwj/COM-WinterSun2026) herunterladenPressekontakt:FINN Partners für Visit Orlandovisitorlandogermanyteam@finnpartners.comOriginal-Content von: Visit Orlando, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183814/6379790