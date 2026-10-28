New York - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen gehen die Anleger vorsichtig in den Mittwoch. Gegen Ende der ersten Handelsstunde stand der technologielastige Nasdaq 100 mit 29.667 Punkten knapp über seinem Vortagsniveau, ähnlich wie der marktbreite S&P 500 mit 7.732 Zählern. Der Dow Jones Industrial kam auf einen Anstieg von 0,2 Prozent auf 52.505 Punkte. Gespannt blicken die Anleger auf die Fed, von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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