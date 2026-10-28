Erfurt (ots) -Ein steigender Meeresspiegel, verheerende Waldbrände, schmelzende Gletscher, zunehmende Wasserknappheit: Die Folgen der Klimaveränderungen prägen das Leben vieler Kinder und Jugendlicher weltweit. Was diese Entwicklungen für junge Menschen bedeuten, die durch die Folgen des Klimawandels ihre Heimat verloren haben, welche Herausforderungen sie bewältigen müssen und wie sie trotz schwerer Einschnitte Zuversicht bewahren, zeigen vier neue "STORY TIME"-Dokumentationen (SWR/Radio Bremen) bei KiKA. Gebündelt sind die Premieren ab 30. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Untertitel sind verfügbar.In "Nepal: Unsere Gletscher schmelzen" begleitet die Kamera die 13-jährige Chandika aus dem Himalaya. Nachdem eine Sturzflut große Teile ihres Dorfes zerstört hat, muss sie ihr gewohntes Umfeld verlassen, um weiterhin zur Schule gehen zu können. Getrennt von der Mutter versucht sie, sich in einem Internat ein neues Leben aufzubauen. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie sich die Folgen schmelzender Gletscher auf Familien im Himalaya auswirken und welche Bedeutung Bildung für Chandikas Zukunft hat.In "Tuvalu: Meine Insel geht unter" steht die 14-jährige Telagi vor einem Abschied, den sich kaum jemand vorstellen kann: Ihre Heimat im Pazifik wird zunehmend vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Als ihre Familie die Möglichkeit erhält, nach Australien auszuwandern, muss sie Freundschaften, vertraute Orte und ihre Großmutter zurücklassen. Der Film begleitet sie in den letzten Tagen auf Tuvalu und zeigt, was es bedeutet, die Heimat zu verlieren und gleichzeitig den Mut für einen Neuanfang zu finden."Albanien: Mein Dorf brennt" erzählt die Geschichte des 14-jährigen Arbjos, dessen Zuhause bei einem verheerenden Waldbrand zerstört wird. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er vorübergehend bei Verwandten in der Stadt. Doch Arbjos möchte sein bisheriges Leben nicht aufgeben. Vor allem seine Schule, seine Freund*innen und die Verbundenheit zu seinem Dorf geben ihm Halt. Die Dokumentation macht deutlich, wie tiefgreifend die Folgen von Naturkatastrophen sein können und welche Kraft Gemeinschaft in schwierigen Zeiten entfaltet."Mali: Unser Wasser verschwindet" folgt der 14-jährigen Alima aus Mali. Extreme Hitze, ausbleibende Ernten und gewaltsame Überfälle zwingen ihre Familie zur Flucht aus ihrem Dorf. In Mopti, der nächstgrößeren Stadt, hofft Alima auf Sicherheit und die Möglichkeit, wieder zur Schule zu gehen. Doch auch dort prägen Wasserknappheit und wirtschaftliche Sorgen den Alltag. Die Doku zeigt, wie eng Klimakrise, Armut und Konflikte miteinander verknüpft sein können und welche Herausforderungen Kinder und Jugendliche in der Sahelzone bewältigen müssen.Redaktionell werden die Dokumentationen von Claudia Schwab (SWR) und Michaela Herold (Radio Bremen) betreut. Product Owner von "STORY TIME" sind Rafael Bies und Gunnar Gerstel (beide KiKA).Im Mittelpunkt von "STORY TIME" (KiKA/rbb/Radio Bremen/SWR/hr/ZDF) stehen echte Geschichten, erzählt von den Kindern selbst: persönlich, unverstellt, nah. Die Dokumentationen begleiten junge Protagonist*innen auf ihrer individuellen Reise - zwischen Herausforderungen und Glücksmomenten, Zweifel und Mut. Die Themen sind so vielfältig wie die Lebensrealitäten der Kinder selbst: von Sport und Abenteuern über persönliche Schicksale bis hin zu Popkultur und gesellschaftlichen Herausforderungen.Alle Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Für Bildanfragen wenden Sie sich bitte an bildredaktion@kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6379803