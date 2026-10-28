Wird die Versicherungsbranche in Deutschland weniger relevant? Oder haben es die Versicherer zuletzt nur nicht geschafft, die Menschen hierzulande zu erreichen? Und was hat das mit dem AV-Depot zu tun? Darum drehte sich die als "Elefantenrunde" bekannte Diskussion in der Speaker's Corner auf der DKM 2026. Wird die Versicherungswirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Umfeld weniger relevant? Mit dieser Frage konfrontierte AssCompact Chefredakteur Dr. Alexander Ströhl die vier hochkarätigen Teilnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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