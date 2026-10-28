Gemessen daran, dass sich viele Investoren ihre Entscheidung bis zum Schluss offengehalten haben, ist das Veräußerungsangebot der German Tech Holding (GTH) für insgesamt 34.200.000 eigene Aktien doch noch auf vergleichsweise reges Interesse durch den Streubesitz gestoßen. Dabei hatte das Finanzvehikel um CEO Christoph Gerlinger eine Vollplatzierung zum Angebotspreis von 0,07 Euro garantiert. Letztlich gehen etwas mehr als 60 Prozent der Stücke an Gerlinger, den Rest haben der Freefloat bzw. Mitglieder des Aufsichtsrats gezeichnet. In absoluten Zahlen sind dem Gerlinger-Vehikel nun rund 21.200.000 GTH-Aktien zuzurechnen. Bezogen auf die mit der Transaktion nun ausstehenden 45.600.000 Aktien entspricht das einer Quote von 46,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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