SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat sich mit Saab zusammengetan, um fortgeschrittene Flugtests eines luftgestützten Frühwarnsystems (Airborne Early Warning, AEW) an einem unbemannten Luftfahrzeugsystem (UAS) durchzuführen. Die Flugtests wurden in den vergangenen Monaten mit einer von GA-ASI hergestellten MQ-9B durchgeführt, die mit einem Saab LoyalEye-Radar ausgestattet war und von der Flugbetriebsanlage "Desert Horizon" von GA-ASI in Südkalifornien aus operierte. Der Flugtest demonstrierte die gleichzeitige Verfolgung mehrerer Luft- und Seeziele auf große Entfernungen. Zu den verfolgten Luftzielen gehörten mehrere mit Messinstrumenten ausgestattete Kampfflugzeuge, die gegnerische Kräfte simulierten, sowie mehrere Verkehrsflugzeuge.

Die MQ-9B ist das Flaggschiff unter den UAS von GA-ASI und bietet unübertroffene Einsatzdauer, Typenzertifizierung und Allwettertauglichkeit. GA-ASI führt derzeit mit mehreren Kunden Gespräche über unbemannte AEW-Fähigkeiten auf der MQ-9B.

"Dies war einer der mit größter Spannung erwarteten Flugtests, die wir je durchgeführt haben", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "Das Interesse der Kunden weltweit an der AEW-Fähigkeit der MQ-9B ist extrem groß. Das liegt einfach auf der Hand."

In der Vergangenheit waren luftgestützte Frühwarnsysteme ausschließlich auf große, bemannte Flugzeuge angewiesen. Die Integration von AEW in die MQ-9B stellt einen neuen Ansatz dar, bei dem eine lange Einsatzdauer mit kontinuierlicher luftgestützter Sensorik auf einem unbemannten Luftfahrzeugsystem kombiniert wird. Die Fähigkeit der MQ-9B, große Gebiete über längere Zeiträume zu überwachen, vergrößert die Reichweite und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung in Einsatzumgebungen, in denen eine lange Einsatzdauer, große geografische Reichweite und eine geringere Gefährdung der Besatzung entscheidend sind. Der Einsatz einer unbemannten AEW-Lösung bietet zudem die Flexibilität, das Battle Management Command & Control (BMC2) dezentral durchzuführen, wo immer eine geeignete Infrastruktur vorhanden ist - sei es am Boden, auf einem Schiff oder an Bord eines bestehenden bemannten AEW-Flugzeugs.

Das LoyalEye-AEW-Radar von Saab wurde mithilfe von Nutzlastmodulen auf der MQ-9B von GA-ASI installiert. Das AEW-System ist für die kontinuierliche Luftraumüberwachung ausgelegt. Auf der MQ-9B ermöglicht es den Betreibern, AEW in Gebieten einzusetzen, in denen dies zuvor nicht möglich war, wodurch das Situationsbewusstsein verbessert wird und gleichzeitig eine größere operative Reichweite und Flexibilität geboten wird, ohne den Verlust von Besatzungsmitgliedern zu riskieren.

"Dieser Flugtest unterstreicht das Engagement von Saab, die Fähigkeiten der luftgestützten Frühwarnsysteme weiterzuentwickeln, um zukünftigen operativen Anforderungen gerecht zu werden", sagte Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Surveillance bei Saab. "LoyalEye ergänzt bestehende Fähigkeiten, indem es Flexibilität bietet, die Reichweite vergrößert und einen effizienteren Einsatz von Ressourcen in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht."

Das AEW-Angebot für die MQ-9B wird eine breite Palette von Anwendungen unterstützen, darunter Frühwarnung und -erkennung, Fernerkennung und -verfolgung, gleichzeitige Zielverfolgung sowie flexible Systemintegration. Durch die Kombination von kontinuierlicher Sensorüberwachung mit einem unbemannten Luftfahrzeug bietet die MQ-9B mit AEW den Betreibern eine weitere Möglichkeit, das durch die luftgestützte Frühwarnung überwachte Gebiet zu vergrößern und gleichzeitig hochwertige bemannte Ressourcen für Einsätze zu schonen, bei denen diese am dringendsten benötigt werden.

Zu den MQ-9B-Modellen von GA-ASI gehören der MQ-9B SkyGuardian und der SeaGuardian, die britische MQ-9B-Variante namens "Protector" sowie die neue MQ-9B-STOL-Konfiguration (Short Takeoff and Landing), die derzeit für Flugzeugträger der Marine entwickelt wird.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A und FQ-42 Vengeance. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multi-Missions-Lösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen.

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Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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