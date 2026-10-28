Von Valentin Vigier, Leiter ESG-Research, LFDE Der Sommer 2026 war der heisseste in Westeuropa seit Beginn der Aufzeichnungen. Er hat uns eindringlich vor Augen geführt, dass Wasserknappheit längst kein Risiko in ferner Zukunft mehr ist. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Welt in ein "Zeitalter des globalen Wasserbankrotts"(1) eingetreten ist. Bis 2050 dürfte der weltweite Wasserbedarf infolge von Bevölkerungswachstum, Urbanisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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