28.10.2026 - Nach erfolgreichem Squeeze-out ist der Zusammenschluss von Ipsos und infas abgeschlossen. Unter dem neuen Namen Ipsos infas entsteht ein führender Anbieter im Bereich Markt- und Sozialforschung in Deutschland. Ipsos, eines der weltweit größten Markt- und Sozialforschungsunternehmen, gibt heute den erfolgreichen Zusammenschluss mit infas, dem Branchenführer im Bereich Sozialforschung in Deutschland, bekannt.Die Akquisition unterstreicht das strategische Ziel von Ipsos, die Sozialforschung deutlich zu stärken. In diesem Bereich besetzt Ipsos in anderen Märkten Europas und weltweit mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden bereits die Position des Marktführers. In Deutschland werden nun von dem bisherigen Ipsos-Forschungsbereich "Public Affairs" und infas, künftig "infas, ein Unternehmen der Ipsos-Gruppe", eine Vielzahl von sozialwissenschaftlichen Leistungen angeboten. Gemeinsam werden sie auf Grundlage fundierter Daten die Politik bei weitreichenden Entscheidungen unterstützen, staatliches Handeln evaluieren und Stimmungsbilder sowie die Einstellungen und Verhaltensmuster in der Bevölkerung messen. Mit der Akquisition von infas gehören auch große Panelstudien wie das Sozio-Oekonomische Panel, das Nationale Bildungspanel oder das Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung ins Portfolio. Zudem können umfangreiche Mehr-Länder-Studien aus einer Hand angeboten werden.Mit der Akquisition profitieren beide Seiten voneinander: Ipsos in Deutschland und infas ergänzen sich in ihren Kompetenzen und Geschäftsfeldern. Mit den weiteren Töchtern der infas-Holding, infas 360, infas quo und CATI Lab, gewinnt Ipsos zudem noch Spezialisten für Data Science, Geodaten- und Finanzmarktexperten und ein Telefonstudio hinzu.Dr. Christoph Preuß, CEO Ipsos in Deutschland und infas:"Wir sind das führende Unternehmen der Markt- und Sozialforschung und der zukünftigen Insight Industry und entwickeln maßgeschneiderte Erfolgslösungen in Industriequalität. Ipsos wurde von kundenzentriert denkenden und unternehmerisch handelnden Marktforschern gegründet und wird bis heute von ihnen geführt. Auch künftig wird Ipsos infas Standards bei Forschung und Services sowie der Beratung der Kunden setzen".Ipsos infas bietet mit einem starken Team von rund 800 Mitarbeitenden an sechs Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an innovativen Forschungs- und Beratungsleistungen an.Im August 2024 hatte Ipsos ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die infas Holding AG unterbreitet. Mit der Genehmigung der Transaktion durch das Bundeskartellamt und erfolgreichem Squeeze Out ist der Weg geebnet für einen neuen, führenden Anbieter in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung in Deutschland.Kontakt:infas Holding AktiengesellschaftKurt-Schumacher-Str. 2453113 BonnDeutschlandTelefon: 0228-336 072 39info@infas-holding.dewww.infas-holding.de