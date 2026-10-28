Mitte Oktober hat eine der wichtigsten Kapitalmarktkonferenzen Österreichs stattgefunden, die CIRA Jahreskonferenz 2026. Bei der CIRA treffen sich alljährlich die Kommunikationsexperten der deutschsprachigen Kapitalmarktszene, insbesondere aus dem Bereich Investor Relations. Welche Herausforderungen sie sehen und wie sie die Stimmung am Kapitalmarkt beurteilen.
Von Holger Clemens Hinz
Im historischen Palais Niederösterreich im schönen Wien hat am 14. Oktober die "Cercle Investor Relations Austria"-Konferenz, kurz CIRA, stattgefunden. Rund 350 Kapitalmarktexperten aus den Bereichen Investor Relations, Kapitalmarkt, Recht, ESG, Kommunikation und Corporate Governance trafen sich, um hochkarätige Speaker, spannende Paneldiskussionen und viele Gelegenheiten zum Netzwerken in toller Atmosphäre zu erleben. Prominenter Gast war in diesem Jahr Ralf Rangnick, der in den vergangenen Jahren als Trainer der Nationalelf Österreich wieder in den Kreis der WM-Teilnehmer geführt hat. Er berichtete Moderatorin Ina Sabitzer sehr fesselnd über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Von Holger Clemens Hinz
Im historischen Palais Niederösterreich im schönen Wien hat am 14. Oktober die "Cercle Investor Relations Austria"-Konferenz, kurz CIRA, stattgefunden. Rund 350 Kapitalmarktexperten aus den Bereichen Investor Relations, Kapitalmarkt, Recht, ESG, Kommunikation und Corporate Governance trafen sich, um hochkarätige Speaker, spannende Paneldiskussionen und viele Gelegenheiten zum Netzwerken in toller Atmosphäre zu erleben. Prominenter Gast war in diesem Jahr Ralf Rangnick, der in den vergangenen Jahren als Trainer der Nationalelf Österreich wieder in den Kreis der WM-Teilnehmer geführt hat. Er berichtete Moderatorin Ina Sabitzer sehr fesselnd über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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