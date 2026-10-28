Mainz (ots) -
Woche 45/26
Di., 3.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 4.10 Uhr beachten:
4.10 hallo deutschland (VPS 4.30)
5.00- ARD-Morgenmagazin (VPS 5.30)
9.00
("neoriginal: The Tourist - Irisches Blut: Der tantalidische Fluch" verschiebt sich
auf Sa., 7.11., 4.45 Uhr.)
Mi., 4.11.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
9.00 Tagesschau (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 9.05 Uhr wie vorgesehen.
"ARD-Morgenmagazin auf Di. 3.11., 5.00 Uhr vorgezogen.)
Woche 46/26
Sa., 7.11.
Bitte Programmänderung beachten:
4.45- neoriginal (VPS 4.44)
5.45 The Tourist - Irisches Blut
Der tantalidische Fluch
(Text und weitere Angaben s. Mi., 3.11., 4.10 Uhr.)
(Die Wiederholung "SOKO Linz" entfällt.)
So., 8.11.
Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:
5.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6379817
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Di., 3.11.
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4.10 hallo deutschland (VPS 4.30)
5.00- ARD-Morgenmagazin (VPS 5.30)
9.00
("neoriginal: The Tourist - Irisches Blut: Der tantalidische Fluch" verschiebt sich
auf Sa., 7.11., 4.45 Uhr.)
Mi., 4.11.
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9.00 Tagesschau (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 9.05 Uhr wie vorgesehen.
"ARD-Morgenmagazin auf Di. 3.11., 5.00 Uhr vorgezogen.)
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Sa., 7.11.
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5.45 The Tourist - Irisches Blut
Der tantalidische Fluch
(Text und weitere Angaben s. Mi., 3.11., 4.10 Uhr.)
(Die Wiederholung "SOKO Linz" entfällt.)
So., 8.11.
Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:
5.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.30)
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)
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