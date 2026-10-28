Die Infineon-Aktie konnte den zwischenzeitlichen Aufschwung von Anfang Oktober auf rund 64 € nicht halten und musste anschließend wieder Verluste hinnehmen. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 53,30 €. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in eine neue Generation von Galliumnitrid-Leistungshalbleitern. Hier stellt sich die Frage: Kann diese Investition der Aktie neuen Auftrieb geben? Investition in neue Wafer-Technologie Der Strombedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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