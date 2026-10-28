Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber bei "Buy" belassen. Grund ist laut Analystin Sheila Kahyaoglu, dass der vom Flugzeugbauer angestrebte Barmittelzufluss von 10 Milliarden US-Dollar nun erst 2029 und damit ein Jahr später als erwartet erreicht werden soll. Was bedeutet das gesenkte Kursziel bei gleichzeitig bestätigter Kaufempfehlung für Anleger? Cashflow-Ziel verschoben Auslöser der Anpassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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