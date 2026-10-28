Bei Atos scheint sich nach den schwierigen vergangenen Jahren langsam etwas zu bewegen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen Fortschritte bei der Sanierung, während eine neue KI-Offensive zusätzliche Wachstumschancen eröffnen soll. Die Aktie hat darauf bereits mit deutlichen Kursgewinnen reagiert. Doch wie weit ist der französische IT-Konzern tatsächlich von einer Rückkehr zu alter Stärke entfernt? Atos meldet erstmals wieder positive Mittelzuflüsse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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