Die DHL-Aktie zeigt sich nach der jüngsten Rally weiterhin in einer vielversprechenden Verfassung und notiert aktuell bei 57,80 €. Zwar scheiterte der jüngste Vorstoß am Widerstand bei 58,90 €, doch die anschließenden Gewinnmitnahmen könnten sich als gesundes Schwungholen vor dem nächsten Aufwärtsimpuls erweisen. Besonders interessant erscheint dabei die noch offene Kurslücke unterhalb des aktuellen Niveaus, deren Schließung eine attraktive Ausgangsbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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