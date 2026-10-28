BASF hat am Mittwoch mit einem unerwartet guten dritten Quartal und einem optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr überrascht. Trotzdem gaben die Aktien des Chemiekonzerns gegen Mittag um 0,7 Prozent nach. Warum verpuffen die besseren Zahlen an der Börse? Ausblick enttäuscht Entscheidend für die verhaltene Reaktion dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal sein. Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro leitet aus den aktualisierten Aussagen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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