Die BYD-Aktie kommt weiterhin nicht zur Ruhe und notiert aktuell bei 8,06 €. In meiner vorherigen Analyse hatte ich bereits auf die anhaltende Dominanz der Verkäufer und das Risiko weiterer Kursverluste hingewiesen. Diese Schwäche hat sich inzwischen fortgesetzt und die Aktie bewegt sich wieder unmittelbar an der Unterstützung um 8,06 €. Zwar gelang zwischenzeitlich eine kleinere Erholung, doch ein nachhaltiger Befreiungsschlag blieb aus. Stattdessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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