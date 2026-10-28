Befesa (ISIN: LU1704650164) hat Ende Oktober 2026 seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Der Spezialist für das Recycling von Stahlstaub und Aluminiumrückständen profitiert dabei von einem Steuerprogramm aus dem US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Der Verwaltungsrat erwartet für 2026 nun ein bereinigtes EBITDA, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Sondereffekte, von 286 bis 296 Millionen Euro. Rund 26 Millionen Euro davon soll die neue Förderung beisteuern. Zugleich zeigt sich, dass auch das Kerngeschäft ohne diesen Zuschuss auf Kurs liegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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