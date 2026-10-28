Die "Big 4" unter den Maklerpools haben sich auf der DKM 2026 in einer Diskussionsrunde zur Zukunft des Maklermarkts geäußert - und dabei auch ihre Ansichten zur Investorenbeziehung thematisiert. Tatsache der mehrheitlichen Meinung nach: Der Gegner saß bei der Diskussionsrunde nicht auf der Bühne. Es gibt viele Aussagen zu Investoren im Maklermarkt - der eine entscheidet sich mit Ausblick auf eine gute Verkaufssumme für ihn, dem anderen stellt es beim Gedanken daran, sein Maklerhaus einem Investor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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