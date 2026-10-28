Die ProVersichert GmbH hat ab Januar 2027 einen neuen Chief Development Officer: Sebastian Müller wechselt von BCA zu dem Unternehmen, das Nachfolgelösungen für Versicherungs- und Finanzmakler anbietet. Zum 01.01.2027 wechselt Sebastian Müller von BCA zu ProVersichert GmbH ("PVS"). Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Nachfolgelösungen für Versicherungs- und Finanzmakler an. Müller übernimmt dort die Position als neuer Chief Development Officer (CDO). Der erfahrene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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