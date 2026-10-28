Die Fortive Corporation entstand 2016 durch die Abspaltung von Danaher und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spezialisierten Anbieter von industrieller Messtechnik, Software und Lösungen für das Gesundheitswesen entwickelt. Der Konzern verfolgt dabei eine Strategie, die stark an seine frühere Muttergesellschaft Danaher erinnert: Statt auf ein möglichst breites Produktportfolio zu setzen, konzentriert sich Fortive auf spezialisierte Nischenmärkte, hohe Margen und kontinuierliche Verbesserungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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