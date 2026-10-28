Hohe Zinsen, politische Unsicherheit und schwache Neubauaktivitäten setzen Immobilienkonzerne seit Längerem unter Druck. Die Kurse von Vonovia und LEG Immobilien sind deutlich zurückgekommen. Gleichzeitig rücken die niedrigen Bewertungen und neue Anteilskäufe bei LEG in den Fokus.LEG rückt ins Rampenlicht Besonders viel Bewegung gibt es derzeit bei LEG Immobilien. Der Konkurrent Grand City Properties hat seine Beteiligung an dem Düsseldorfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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