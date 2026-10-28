Wallisellen (ots) -Interbrand-Ranking Best Global Brands: Zum achten Mal in Folge ist Allianz die wertvollste Versicherungsmarke der Welt und belegt nun Platz 26 unter allen Marken. Finanzielle Leistungsstärke und kontinuierliche Markenführung untermauern die Markenstärke - das spiegelt sich in einem operativen Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2026 wider. 2026 trug Allianz zu sicheren Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Milano Cortina bei, ging eine Partnerschaft mit Tennisspieler Jannik Sinner ein und gründete die Allianz School for Life zur Förderung der Finanzbildung.Stetiger Aufstieg zu neuem Höchststand: Zum achten Mal in Folge ist Allianz die wertvollste Versicherungsmarke der Welt und hat einen Rekord-Markenwert von 30,7 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit verbessert sie sich im Interbrand-Ranking Best Global Brands (https://interbrand.com/best-global-brands/global/) 2026 um einen Platz auf Rang 26.Der Markenwert der Allianz legte gegenüber 2025 um 9 Prozent zu. Damit rückt das Unternehmen weiter zu den weltweit wertvollsten Konsum- und Technologiemarken auf, darunter Coca-Cola, Disney und Adobe. Getragen wird diese Entwicklung von starkem Geschäftswachstum, einer starken finanziellen Leistung (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/medienmitteilungen/finanzen/260807-2q-2026-quartalsmitteilung.html) sowie einer globalen Markenstrategie, die auf Vertrauen, Kundennähe und Fürsorge setzt. Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE, sagt: "In einem hart umkämpften Markenumfeld haben wir unsere Dynamik beibehalten, indem wir uns auf das konzentrieren, was unseren Kundinnen und Kunden am wichtigsten ist: ihre Gesundheit und ihre persönlichen Finanzen. Unsere starke geschäftliche Basis und kontinuierliche Investitionen in die drängendsten Absicherungsbedürfnisse der Menschen bilden die Grundlage für die diesjährige Auszeichnung durch Interbrand. Gleichzeitig bringen unsere gemeinschaftsstiftenden Initiativen und globalen Sportpartnerschaften Menschen zusammen und schaffen wertvolle Räume für Begegnung."Allianz investiert darin, Produkten und Dienstleistungen eine menschliche Verbindung zu geben. Diese helfen Menschen, in einer zunehmend komplexen und fragmentierten Welt erfolgreich zu sein:- Der Allianz 3am Report (https://www.allianz.com/de/mediencenter/topics/3am-report.html) zeigt, welche Sorgen den Alltag der Menschen prägen. Gesundheit und Finanzen sind die dringlichsten Anliegen.- Die Allianz School for Life (https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/school-for-life/?locale=en) vermittelt praktisches Finanz- und Risikowissen, um Resilienz aufzubauen.- Die Initiativen Power of Unity (https://www.allianz.com/de/mediencenter/topics/power-of-unity.html) und Sense of Community (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/artikel/261007-sense-of-community-studie-soziales-vertrauen.html) stärken soziale Verbindungen und den Dialog in einer zunehmend polarisierten Welt, in der sich Menschen oft getrennt voneinander fühlen.Menschen durch Sport verbindenSport schafft sichtbar Zugehörigkeit. Als weltweiter Versicherungspartner der Olympischen und Paralympischen Bewegung trug Allianz zu sicheren Winterspielen in Milano Cortina 2026 bei (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/medienmitteilungen/260127-allianz-setzt-sich-bei-den-winterspielen-milano-cortina-2026-fuer-zusammenhalt-sicherheit-und-exzellenz-ein.html). Die Spiele erreichten mehr als 5,4 Millionen Zuschauer vor Ort und weltweit rund 2,6 Milliarden Fernsehzuschauer. Der Allianz Safety Sled (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/medienmitteilungen/260211-mehr-sichherheit-bobsport.html) trug dazu bei, die Sicherheitsstandards im Bobsport zu erhöhen. Zudem markierten die Spiele 20 Jahre Partnerschaft zwischen Allianz und der Paralympischen Bewegung (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/artikel/260305-zwanzig-jahre-allianz-paralympische-bewegung.html). 2026 ging Allianz ausserdem eine mehrjährige globale Partnerschaft mit einem der weltbesten Tennisspieler ein: Jannik Sinner (https://www.allianz.com/en/mediacenter/news/media-releases/260129-jannik-sinner-and-allianz-announce-multi-year-global-partnership.html).Diese Meilensteine des Jahres 2026 bauen auf jahrzehntelangem Engagement im Sport auf. Dazu gehören mehr als 25 Jahre an der Seite des FC Bayern München sowie die Unterstützung Hunderter lokaler Sportvereine und -verbände in den Ländermärkten. Die Familie der acht Allianz Stadien, deren jüngster Neuzugang eine Beachvolleyball-Arena (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/medienmitteilungen/261026-allianz-namensrechte-fuer-wettkampfstaette.html)für LA28 ist, empfängt jedes Jahr Millionen von Fans.Die Marke für die Zukunft stärkenDa KI verändert, wie Menschen suchen, vergleichen und entscheiden, ändern sich auch die Regeln für Marken. "In einer KI-geprägten Welt ist es Vertrauen, das Markenstärke in bedeutsame und dauerhafte Kundenbeziehungen verwandelt. Dieses Vertrauen verdienen wir uns nicht nur durch verlässliche Informationen, sondern durch Erlebnisse, auf die sich Menschen verlassen können - indem wir dort präsent sind, wo sie Entscheidungen treffen, und eine nahtlose Customer Journey bieten, digital wie persönlich. Da KI verändert, wie Menschen Informationen finden, entwickeln wir unsere Marken- und Vertriebsstrategie weiter, damit Allianz sichtbar, relevant und vertrauenswürdig bleibt und das beste menschliche Erlebnis bietet - wo immer Kundinnen und Kunden es bevorzugen", sagte Bernd Heinemann, Group Head of Strategy, Brand and Customer Experience der Allianz SE.Über das Interbrand-RankingDas Interbrand Best Global Brands Ranking (https://interbrand.com/best-global-brands/) ist ein renommierter jährlicher Bericht, der die 100 wertvollsten globalen Marken anhand ihrer finanziellen Leistung, der Rolle der Marke bei Kaufentscheidungen und ihrer Markenstärke bewertet.Über Allianz SuisseDie Allianz Suisse ist mit einem Prämienvolumen von über 3.8 Mrd. Franken eine der führenden Versicherungsgesellschaften der Schweiz. Zur Allianz Suisse gehören unter anderem die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, die CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG und die Quality1 AG. Die Geschäftstätigkeit der Allianz Suisse umfasst Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Sie beschäftigt rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Teil der internationalen Allianz Gruppe, die in über 70 Ländern auf allen Kontinenten präsent ist.In der Schweiz verlassen sich rund 1 Million Privatpersonen und über 100'000 Unternehmen in allen Lebens- und Entwicklungsphasen auf die Beratung und den Versicherungs- und Vorsorgeschutz der Allianz Suisse. Ein dichtes Netz von über 110 Geschäftsstellen sichert die Nähe zu den Kunden in allen Landesteilen. Die Allianz Suisse ist Premiumpartnerin der Spitex Schweiz, von Swiss Paralympic, und des Swiss Economic Forum (SEF). Darüber hinaus ist die Allianz Suisse Titelsponsorin des schweizweiten "Allianz Tag des Kinos" und Namensgeberin der Allianz Cinemas in Zürich, Basel und Genf. Im sozialen Bereich unterstützt sie als Projektpartnerin zudem das Schweizerische Rote Kreuz sowie Pro Juventute.Für mehr Informationen:Allianz SuisseNadine Schumann, Senior Spokespersonpress@allianz.ch, Tel. +41 (0) 58 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100943276