Völklingen (ots) -Nach rund eineinhalb Jahren Großumbau bei laufendem Betrieb präsentiert sich der Globus Baumarkt Zweibrücken umfassend modernisiert. Vom 29. bis 31. Oktober 2026 feiert der seit 1986 bestehende Markt gemeinsam mit seinen Kunden 40 Jahre Standortjubiläum und seine Neueröffnung. Mit strahlend orangener Fassade, komplett neu gestaltetem Innenbereich und rund 1000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche setzt der Markt neue Maßstäbe in der Region.Wer in den letzten Monaten den Globus Baumarkt Zweibrücken besucht hat, wird die Neuheiten und Veränderungen bemerkt haben: "Unser Traditionsstandort startet mit einem völlig neuen Raumkonzept, einer neu konzipierten Garten-, Camping- und Freizeitwelt und einem neu geschaffenen Service-Center mit angeschlossenem Abhollager", freut sich Marktleiter Claus Wagner, der im kommenden Jahr sein 40-jähriges Betriebsjubiläum bei Globus Baumarkt feiert. "Auch die Leergutannahme unseres Getränkecenters und die Parkplatzanlage mit den rund 480 Stellplätzen wurden umgestaltet."Mark Schell, Vertriebsleiter der Region West bei Globus Baumarkt, ergänzt: "Unsere Kunden schätzen uns als verlässlichen Partner für all ihre Projekte und als Ort der Begegnung. Mit der Erweiterung unseres Serviceangebotes und einer optimierten Flächenaufteilung denken wir den Einkauf konsequent aus Kundensicht. Damit setzen wir den Erfolgsweg unseres Standortes zukunftssicher fort."Modernisierung eines Traditionsstandortes mit 40 Jahren GeschichteDer Globus Baumarkt Zweibrücken eröffnete am 13. Januar 1986 und war damals mit rund 10000 Quadratmetern Verkaufsfläche der größte Baumarkt Deutschlands. Über die Jahrzehnte entwickelte sich der Standort kontinuierlich weiter: Verkaufsflächen wurden erweitert, Sortimente ergänzt und neue Services eingeführt. Größere Modernisierungen fanden bereits im Jahr 1991 und 2001 statt. Heute nach Komplettumbau umfasst der Markt mit Gartencenter rund 19000 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet über 60000 Artikel rund um Bauen, Renovieren, Heimwerken, Wohnen, Garten und Freizeit.Sowohl für die Kunden als auch für das Team werde sich der Umbau positiv auswirken, ist Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt, überzeugt. "Mit der Investition von rund 14 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Marktes bekennen wir uns zum Standort Rheinland-Pfalz und leisten einen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen." Für die Kunden, die überwiegend aus der Westpfalz, dem Saarland und dem benachbarten Frankreich kommen, ist das bewährte Team von 185 Mitarbeitern im Einsatz.Ein neues und inspirierendes EinkaufserlebnisBereits beim Betreten des Globus Baumarktes Zweibrücken vermittelt die helle und offene Gestaltung ein positives Raumgefühl. Herzstück und typisch für alle Globus Baumärkte ist der breite, neu gestaltete und rund 200 Meter lange Mittelgang, über den alle Fachabteilungen nun mit weithin sichtbaren Informationsinseln miteinander verbunden sind. Ein durchdachtes Kundenleitsystem und eine klare Beschilderung sorgen dafür, dass Besucher sich im barrierefreien Markt schnell zurechtfinden. Mit großzügigen Einkaufswegen, einer umfassend überarbeiteten Sortimentsstruktur und einer attraktiven Warenpräsentation bietet der Markt ein völlig neues und inspirierendes Einkaufserlebnis.Das breite Sortiment umfasst neben den Bereichen Holz-Bauelemente mit Zuschnitt-Center, Werkzeug-Eisenwaren, Fliesen-Baustoffe und Sanitär auch Fahrräder, Fahrrad- und Autozubehör, Tierbedarf und Angel-Equipment. Für den Wohnbereich bietet der Markt Küchen, eine Deko- und Bastelabteilung, ein Farbmisch-Center sowie Leuchten und Elektroartikel. Der Bereich Camping und Freizeit rund um Gartenmöbel und Grills ist nun vollständig in den Markt integriert und befindet sich direkt neben den neu gestalteten, großzügigen Garten- und Pflanzenabteilungen. Seit dem Umbau wird auch Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen genutzt.Ob für Heimwerker oder Profis, ob Produkte bekannter Hersteller oder der Eigenmarken Primaster und TrendLine - der Anspruch bleibt derselbe: attraktive Preise, verlässliche Garantien wie die siebenjährige Händler-Garantie auf viele Artikel und die Bestpreis-Garantie, sowie eine persönliche Fachberatung und individuelle Lösungen. Kundenorientiert sind zudem die zwölf Schnellkassen, an denen jederzeit Mitarbeiter bereitstehen, die gerne beim Scannen behilflich sind oder auf Wunsch den Kassiervorgang für die Kunden komplett übernehmen. Für Gewerbekunden gibt es die Möglichkeit auf Rechnung zu kaufen.Neu und komfortabel: Service-Center, Abhollager und optimierte LeergutannahmeZu den größeren Neuerungen im Globus Baumarkt Zweibrücken zählt das neu geschaffene Service-Center mit angeschlossenem Abhollager. Mit eigenen Parkplätzen ausgestattet, bietet es eine zentrale Anlaufstelle für zahlreiche praktische Services - darunter der Industriegasverkauf, ein Schlüsselservice sowie der Anhängerverleih, die Maschinenvermietung und der Handwerkerservice.Auch die Abholung online reservierter Produkte im Rahmen von Click & Collect erfolgt direkt im Service-Center: Kunden können ihre Bestellungen bereits innerhalb einer Stunde abholen, Handwerkskunden sogar innerhalb von 30 Minuten. Wer sperrige Waren oder größere Mengen online oder direkt im Markt einkauft, kann mit seinem Fahrzeug bequem direkt in das neue, überdachte Abhollager fahren.Neugedacht wurde das Getränkecenter: Die Weinabteilung präsentiert sich mit Weinkeller-Ambiente und die Leergutannahme wurde kundenfreundlicher platziert. Über einen eigenen Eingang sind vier moderne Rücknahmeautomaten jetzt direkt vom Parkplatz aus erreichbar. Von dort gelangen Kunden in das Getränkecenter und in den Einkaufsbereich des Baumarktes.Praktisch: Gasflaschenautomat, E-Ladestation und HausgastronomieIm Außenbereich des Globus Baumarktes Zweibrücken stehen zwei Gasflaschenautomaten zum Kauf und Tausch von Gasflaschen bereit: einer befindet sich direkt am Service-Center und ist während der Öffnungszeiten verfügbar, der zweite steht auf dem Kundenparkplatz und ist 24/7 zugänglich. Außerdem können Kunden ihr Elektrofahrzeug während des Einkaufes an Schnell-Ladesäulen mit 100 Prozent Ökostrom laden.Zur Stärkung zwischendurch oder nach dem Einkauf lädt im Eingangsbereich die hauseigene Gastronomie "Trefferia" mit einem reichhaltigen Angebot an Frühstück, Mittagessen, Kuchen und Snacks wie Currywurst oder belegte Brötchen ein - alles auch zum Mitnehmen.20 % Rabatt-Aktion zur NeueröffnungUm die Neueröffnung des Globus Baumarktes Zweibrücken gebührend zu feiern, erhalten die Besucher 20 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf von Donnerstag, 29. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober.Zahlen und Fakten rund um den Globus Baumarkt ZweibrückenDer Globus Baumarkt Zweibrücken ist einer von insgesamt 16 Globus Baumärkten, die die im saarländischen Völklingen ansässige Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG in Rheinland-Pfalz betreibt. Das Unternehmen beschäftigt in Rheinland-Pfalz rund 1500 Mitarbeiter, davon 185 in Zweibrücken.Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de/info/markt/zweibruecken und www.globus-baumarkt.de/info/service/garantienÜber Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der jüngsten "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch im Kundenmonitor Deutschland 2026 der ServiceBarometer AG erreicht Globus Baumarkt in vielen Leistungsfaktoren den ersten Platz, darunter "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt", "Vorrätigkeit der gewünschten Produkte", "Qualität der angebotenen Waren und Produkte", "Fachliche Beratung", "Legt großen Wert auf Nachhaltigkeit" und "Wertschätzung" gegenüber den Kunden.Zudem gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2026 das Unternehmen zum fünften Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/40000234