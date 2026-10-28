ST. PETERSBURG, Florida, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kobie, ein Unternehmen für Treueprogramme und -dienstleistungen, wurde in The Forrester Wave: Loyalty Services, Q4 2026 als "Leader" ausgezeichnet. Dies folgt auf die Auszeichnung von Kobie als "Leader" in The Forrester Wave: Loyalty Platforms, Q4 2025, womit Kobie der einzige in beiden Berichten bewertete Anbieter ist, der in beiden Bewertungen als "Leader" eingestuft wurde.

Dem Bericht zufolge "definiert Kobies herausragende Vision Loyalität neu als das 'Kundenbetriebssystem' einer Marke und hebt Loyalität damit über die Leistung einzelner Programme hinaus auf eine Ebene, die umfassendere geschäftliche Ergebnisse umfasst." Forrester stellte außerdem fest, dass Kobies KI-gestützte Roadmap von disziplinierter Innovation und einer klaren strategischen Ausrichtung zeugt. In dem Bericht hieß es weiter, dass Kobie "sich durch die Messung emotionaler Loyalität, Programmgestaltung und Personalisierung auszeichnet. Seine Stärke beruht auf proprietären Modellen, die das Rückgrat seiner Intelligence-Ebene bilden und so Entscheidungen zur Kundenbindung ermöglichen. Außerdem wird auf die erheblichen Investitionen hingewiesen, die Kobie in generative KI-Tools für den Kundenkontakt sowie in interne Systeme zur Beschleunigung der Geschäftsabläufe tätigt."

In der Praxis erfasst ein Kundenbetriebssystem kontinuierlich Signale aus dem Kundenverhalten, wandelt unternehmensweite Informationen in Entscheidungen um, lernt im Laufe der Zeit dazu und liefert an jedem Kontaktpunkt einen konsistenten, relevanten Mehrwert - unabhängig davon, wo die Interaktion beginnt. In diesem Modell ist die Kundenbindung nicht nur eine weitere Anwendung. Sie ist das Bindeglied, das es ermöglicht, dass jede Kundenentscheidung auf einem sich ständig verbessernden Verständnis des Kunden basiert.

"Die Erwartungen der Kunden ändern sich. Verbraucher erwarten von Marken, dass diese sie erkennen und in Echtzeit reagieren, und KI legt die Messlatte noch höher, sodass Hyper-Personalisierung zum Standard wird. Mittlerweile haben Unternehmen eine weitläufige Martech-Landschaft aufgebaut, doch viele tun sich nach wie vor schwer damit, wichtige Kundendaten in Entscheidungen umzusetzen", sagt Marti Beller, Präsident von Kobie. "Heute trifft die KI anhand dieser entscheidenden Daten in Echtzeit Entscheidungen, weshalb die Qualität des zugrunde liegenden Kundenverständnisses wichtiger denn je ist. Die Schaffung einer einheitlichen Sicht auf den Kunden ist zu einer Priorität geworden, und die Kundenbindung steht dabei im Mittelpunkt. Die Anerkennung als "Leader" in beiden Bewertungen von Forrester Wave zeigt uns, dass der Markt und unsere Kunden diese Perspektive in unseren Angeboten erkennen, und bestärkt uns in unserem Engagement, Kundenbindung in wachsenden Unternehmenswert umzuwandeln."

Um diese Erwartungen zu erfüllen, sind spezielle Kenntnisse darüber erforderlich, wie sich Kunden verhalten, wie Programme aufgebaut sind und wie sich der Wert im Laufe der Zeit vervielfacht. Kobies tiefgreifendes Verständnis von Verbrauchern und Märkten, das das Unternehmen durch seine Dienstleistungen erworben hat, fließt auch wieder in seine Technologie ein. Aus diesem Grund ist Kobie davon überzeugt, dass seine Position als "Leader" in beiden Forrester Wave-Bewertungen sowohl den Technologie- als auch den Dienstleistungsbereich umfasst. Forrester erklärt in The Forrester Wave: Loyalty Services, Q4 2026, dass Kobie "ideal für Unternehmen geeignet ist, die einen Full-Service-Spezialisten für Kundenbindung suchen, der Strategie, Technologie und Erkenntnisse miteinander verbindet, um die Kundenbindung in Echtzeit zu fördern und messbare Ergebnisse zu erzielen".

Die vollständige Bewertung finden Sie unter https://kobie.com/forrester-leader/

Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen erwähnt werden, und rät niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-Ressourcen, darunter interaktive Modelle, Rahmenkonzepte, Tools, Daten und Zugang zu Analystenempfehlungen. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Über Kobie

Kobie bietet marktführende, ganzheitliche Kundenbindungslösungen für die weltweit erfolgreichsten Marken. Mit seiner strategieorientierten Technologie wird Kobie von Forrester regelmäßig als Branchenführer ausgezeichnet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Kundenbindung Mehrwert zu schaffen.

Wir wandeln komplexe Kundendaten in umsetzbare Erkenntnisse um und nutzen dabei menschengeführte KI sowie strategische Dienstleistungen, um branchenübergreifend Kundenbindung zu fördern. Kobie Alchemy Loyalty Cloud bietet und misst Kundenerlebnisse, die Marken von anderen abheben. Um mehr über eine Partnerschaft mit Kobie zu erfahren und darüber, wie wir seit mehr als drei Jahrzehnten die Kundenbindung stärken, besuchen Sie www.kobie.com.

Ansprechpartner für Medien

Danielle Scotto

The Fletcher Group für Kobie

danielle@fletchergroupllc.com

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