Yantai, China (ots) -Vom 11. bis 13. Oktober 2026 fand in Yantai in der ostchinesischen Provinz Shandong die Veranstaltung "Wo Berge auf das Meer treffen und Innovation neue Perspektiven eröffnet - Yantai-Besuch chinesischer und internationaler Übersetzer und Medienvertreter" statt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Akademie für Übersetzen und Dolmetschen der China International Communications Group (CICG) und der Propagandaabteilung des Parteikomitees der Kommunistischen Partei Chinas der Stadt Yantai organisiert.Übersetzer und Journalisten aus China, Deutschland, Ägypten, Pakistan, Marokko und Russland kamen in Yantai zusammen, um sich bei Besichtigungen und Vor-Ort-Recherchen ein umfassendes Bild von der Stadt zu machen, ihre Eindrücke auszutauschen und über ihre Arbeit zu diskutieren.Auf dem Besuchsprogramm standen unter anderem der historische Architekturkomplex des Penglai-Pavillons, das Biopharmaunternehmen RemeGen Co., Ltd. (Yantai), das Technologieunternehmen Yantai Gogetter Intelligence Technology Co., Ltd. sowie Kongtong Wonderland, Chinas erstes maritimes Öko-Resort mit einer immersiven Erlebniswelt rund um Sagen und Märchen.Die Besichtigungen vermittelten den Teilnehmern unmittelbare Einblicke in das historische und kulturelle Erbe Yantais, die Stärken der Stadt in den Bereichen Biopharmazie und intelligente Fertigung sowie die Attraktivität ihres maritim geprägten Kulturtourismus.Im Rahmen der Veranstaltung tauschten sich die chinesischen und internationalen Gäste zudem über kulturelle Übersetzung, die Vermittlung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen sowie die internationale Kommunikation von Städten aus der Perspektive der maritimen Zivilisation aus.Mit seinen Fortschritten bei der Bewahrung und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes, der Modernisierung seiner Industriestruktur und der Entwicklung innovativer kulturtouristischer Angebote zieht Yantai immer mehr Menschen an, die die Stadt besuchen, sich dort niederlassen oder aktiv an ihrer weiteren Entwicklung mitwirken möchten.Pressekontakt:Zhang GeE-mail: 81078614@qq.comOriginal-Content von: Yantai International Communication Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183205/6379844