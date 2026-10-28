NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Jose M Asumendi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnerwartungen für die VW-Nutzfahrzeugtochter um vier Prozent. Zölle hätten im dritten Quartal Gegenwind gebracht und für das vierte Quartal rechne das Management in dieser Hinsicht mit noch höheren Belastungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000TRAT0N7
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