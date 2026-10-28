Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Anleger mussten sich mit einer wahren Zahlenflut befassen. Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus und führten zum Teil zu starken Kursbewegungen. «Die Nachrichtenfülle ist sehr dicht und viele scheuen in diesem Umfeld eine grössere Positionierung», kommentierte ein Händler. Der Fokus lag bereits auf der am Abend anstehenden Fed-Zinsentscheidung, die EZB folgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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