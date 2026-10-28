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Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bei einem in Summe positiven Q3/26 liegt der Auftragseingang der Rail-Division unter den Erwartungen | Jahresprognose für Umsatz und FCF am oberen Ende der Guidance



28.10.2026 / 18:44 CET/CEST

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Knorr-Bremse veröffentlicht Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2026: Bei einem in Summe positiven Q3/26 liegt der Auftragseingang der Rail-Division unter den Erwartungen | Jahresprognose für Umsatz und FCF am oberen Ende der Guidance München, 28. Oktober 2026 Die Knorr-Bremse AG erwartet Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Jahresprognose und rechnet für die Berichtsperiode Juli bis September 2026 (Q3/26) mit folgenden Finanzkennzahlen für den Konzern: Der Auftragseingang liegt bei rund 2,05 Mrd. € (Vara Consensus: 2,16 Mrd. € ); Rail-Division liegt bei rund 1,05 Mrd. € (Vara Consensus: 1,18 Mrd. €) und Truck-Division bei rund 1,02 Mrd. € (Vara Consensus: 0,99 Mrd. €)

(Vara Consensus: ); Rail-Division liegt bei rund 1,05 Mrd. € (Vara Consensus: 1,18 Mrd. €) und Truck-Division bei rund 1,02 Mrd. € (Vara Consensus: 0,99 Mrd. €) Der Free Cashflow beläuft sich auf rund 238 Mio. € und liegt damit um 50 % über dem Vorjahresquartal (Q3/25 159 Mio. € ).

und liegt damit um 50 % über dem Vorjahresquartal (Q3/25 ). Die Umsatzerlöse liegen bei rund 2,05 Mrd. € (Vara Consensus: 2,09 Mrd. € ).

(Vara Consensus: ). Das operative EBIT liegt bei rund 299 Mio. € (Vara Consensus: 304 Mio. € ).

(Vara Consensus: ). Die operative EBIT-Marge liegt bei rund 14,6 % (Vara Consensus: 14,6 % ).

(Vara Consensus: ). Ergebnis je Aktie liegt bei 1,09 € (Vara Consensus: 1,17 €) Die Finanzkennzahlen des Q3/26 übersteigen beziehungsweise unterschreiten teilweise die Analystenerwartungen, wie sie im aktuellen Consensus von Vara Research für Q3/26 vom 13. Oktober 2026 zusammengefasst sind. Der grundsätzlich unterjährig projektbedingt schwankende Auftragseingang der Rail-Division liegt im dritten Quartal mit 1,05 Mrd. € um rund 130 Mio. € unter der aktuellen Vara Consensus-Erwartung von 1,18 Mrd. €. Hierfür ursächlich ist insbesondere die zeitliche Verschiebung von Kundenaufträgen mit einem Volumen von rund 80 Mio. €, mit deren Vergabe Knorr-Bremse innerhalb der nächsten sechs Monate rechnet, sowie ein Projekt in Europa, das Knorr-Bremse unter Renditegesichtspunkten nicht forciert hat. Für das vierte Quartal 2026 erwartet Knorr-Bremse eine teilweise Aufholung beim Auftragseingang in der Rail-Division und geht wieder von einem Auftragseingang von rund 1,2 Mrd. € aus. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Knorr-Bremse seine Umsatzerwartung von 8,1 Mrd. bis 8,3 Mrd. €, eine operative EBIT-Marge von 14,0-14,5 % und einen Free Cashflow von 750-850 Mio. €. Hierbei erwartet das Unternehmen, dass sowohl der Umsatz als auch der Free Cashflow jeweils am oberen Ende der Bandbreiten liegen werden. Die vollständige Quartalsmitteilung mit sämtlichen Finanzkennzahlen wird planmäßig am 29. Oktober 2026 veröffentlicht. Wichtige Information Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands von Knorr-Bremse und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Ad hoc-Mitteilung gültig. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Ansprechpartner Presse



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