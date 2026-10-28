Alphabet Aktie vs. Microsoft Aktie: Big Tech vor dem 390-Milliarden-Dollar-Härtetest

An den US-Märkten spitzt sich die Berichtssaison mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft zu einem echten Stresstest für den Technologiesektor zu. Beide Tech-Giganten stehen exemplarisch für die zentrale Fragestellung der Wall Street: In welchem Verhältnis stehen die rasant anziehenden Investitionsausgaben (CapEx) in die weltweite KI-Infrastruktur zum realen Ertragswachstum im traditionellen Werbe- sowie im Cloud-Geschäft? Während die Alphabet Aktie nach anhaltendem Verkaufsdruck an einer technischen Schlüsselunterstützung notiert, bewegt sich die Microsoft Aktie nahe historischen Höchstständen. Für Anleger und Marktbeobachter dürften die anstehenden Zahlenwerke eine Richtungsentscheidung darüber einläuten, ob der milliardenschwere Investitionszyklus das Vertrauen der Investoren rechtfertigen kann.

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