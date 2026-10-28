Vereinbarung deckt gesamtes E-Drive-Portfolio des Zulieferers ab und eröffnet weltweite Produktionsmöglichkeiten

Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Antriebseffizienz und Entwickler von Dynamic Motor Drive (DMD), gab heute bekannt, dass es eine Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum mit einem globalen Tier-1-Automobilzulieferer unterzeichnet hat, die das gesamte E-Drive-Portfolio des Zulieferers abdeckt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält der Tier-1-Zulieferer eine nicht exklusive Lizenz für das DMD-Patentportfolio von Tula, das die USA, Europa und Asien abdeckt. DMD wird damit erstmals kommerziell im gesamten E-Drive-Portfolio des Zulieferers eingesetzt.

DMD ist eine innovative reine Softwaretechnologie, die gezielt unter optimalen Bedingungen Drehmomentimpulse einsetzt und dadurch den Energieverbrauch im Fahrzyklus um 0,5 bis 2,0 senkt. Da DMD vollständig in Software umgesetzt wird, sind weder Hardwareänderungen noch -ergänzungen erforderlich. Dies ermöglicht es Lieferanten und OEMs, die Technologie mit minimalem Entwicklungsaufwand in bestehende E-Antriebssysteme zu integrieren. Das Ergebnis ist eine verbesserte Effizienz für elektrifizierte Fahrzeuge mit höherer Kraftstoffersparnis bei Hybriden und einer größeren Reichweite bei Elektrofahrzeugen bei gleichzeitiger Eliminierung wahrnehmbarer Geräusche oder Vibrationen.

"Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung von DMD und unterstreicht den Mehrwert, den unsere Technologie für ein breites Spektrum elektrifizierter Antriebsstränge bieten kann", so John Fuerst, President und CEO von Tula Technology. "Durch die Lizenzierung unseres DMD-Patentportfolios für das gesamte E-Drive-Portfolio dieses Tier-1-Zulieferers schaffen wir die Grundlage für mehrere Produktionsmöglichkeiten und erschließen zugleich weitere Einsatzmöglichkeiten für DMD in wichtigen Automobilmärkten."

Über Tula Technology, Inc.

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Tula Technology lizenziert seine innovative, preisgekrönte Software-IP zur Optimierung der Antriebseffizienz und der Emissionen im gesamten Mobilitätsspektrum, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und alternativ betriebener Fahrzeuge. Tulas Innovationskultur hat zu bahnbrechenden Technologien und einem soliden globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology, ein Privatunternehmen, wird von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

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