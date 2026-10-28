Eine HTEC-Studie ergab, dass 42 der Führungskräfte im Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor von deutlich gestiegenen KI-Investitionen berichten, verglichen mit 28 branchenübergreifend, während der KI-Reifegrad auf dem Niveau des Gesamtmarktes bleibt

HTEC, der weltweit führende Anbieter von KI-Technologie und -Engineering, veröffentlichte heute seine Studie zur Wertschöpfung durch KI im Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor. Unternehmen in diesem Sektor steigern ihre KI-Investitionen stärker als der Gesamtmarkt, doch laut der neuen Studie von HTEC hat der Sektor noch keinen entsprechenden Vorsprung bei der KI-Reife herausgearbeitet.

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HTEC, the global AI technology and engineering leader, today released its research on AI Value realization in financial services and Insurance. Organizations in this sector are increasing AI investment more aggressively than the wider market, but the sector has yet to establish a corresponding lead in AI maturity, according to new research from HTEC.

Der HTEC AI Value Realization Report 2026: Financial Services Insurance ergab, dass unter den Befragten aus dem Finanz- und Versicherungssektor, die derzeit die Einführung von KI vorantreiben, 88 von steigenden Investitionen in den letzten 12 Monaten berichten. 42 Prozent bezeichnen den Anstieg als erheblich, verglichen mit 28 Prozent branchenübergreifend. Dennoch befinden sich 44 Prozent der FSI-Unternehmen in der Skalierungsphase oder sind bereits KI-nativ genau derselbe Anteil wie in der Gesamtstichprobe.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass hohe Investitionen allein nicht zu einem branchenweiten Reifevorteil führen. 78 Prozent der Befragten aus dem FSI-Sektor stimmen zu, dass Menschen und Prozesse den Wert, den Unternehmen aus KI ziehen, stärker einschränken als die Technologie selbst.

"Finanzinstitute investieren massiv, aber die Technologie allein entscheidet nicht darüber, ob KI einen Mehrwert schafft", sagte Philip Otley, Global Managing Partner bei HTEC. "Die Ergebnisse hängen stark davon ab, was rund um die Technologie geschieht: wie KI in Arbeitsabläufe integriert wird, wer für die Ergebnisse verantwortlich ist und ob die Mitarbeiter in der Lage sind, sie konsequent zu nutzen."

Bessere Entscheidungen, nicht nur geringere Kosten

Die Untersuchung zeigt auch auf, was Führungskräfte im Finanzsektor sich von KI-Investitionen erhoffen.

Eine bessere Entscheidungsqualität ist das am meisten gewünschte Ergebnis von KI-Investitionen; dies gaben 31 der Führungskräfte an, verglichen mit 17 %, die Kostensenkungen priorisieren.

Dieses Ergebnis unterstreicht, wie wichtig es ist, einen Mehrwert über traditionelle Effizienzkennzahlen hinaus nachweisen zu können. Verbesserungen der Entscheidungsqualität erfordern glaubwürdige Ausgangswerte, vertrauenswürdige Daten und Belege, die KI-gestützte Entscheidungen mit Geschäftsergebnissen verknüpfen.

Die Untersuchung zeigt jedoch erhebliche Unterschiede darin, wann Unternehmen finanzielle Erträge ermitteln und bewerten. 34 verlangen ein formelles ROI-Modell, bevor eine KI-Initiative genehmigt wird, während 29 die Erträge erst nach der Implementierung bewerten.

Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Definition und Messung des Mehrwerts über den gesamten Lebenszyklus von KI-Investitionen hinweg nach wie vor ein wichtiger Teil der Herausforderung im Hinblick auf die Reife darstellt.

Die Messung von KI-Risiken erfolgt nach wie vor uneinheitlich

Die Untersuchung identifiziert eine parallele Herausforderung im Bereich der Governance.

42 Prozent der Befragten aus dem Finanzdienstleistungssektor berücksichtigen KI-Risiken informell neben dem Wert, während nur 16 Prozent Risiken über ihre gesamten Portfolios hinweg konsistent messen.

Da KI immer tiefer in die Arbeitsabläufe der Finanzdienstleister eingebettet wird, ist HTEC der Ansicht, dass eine angemessene Aufsicht zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, insbesondere dort, wo KI folgenreiche Entscheidungen im Rahmen regulierter Geschäftsabläufe unterstützt.

"Nicht jede KI-gestützte Entscheidung erfordert das gleiche Maß an Aufsicht", sagte Lawrence Whittle, Chief Strategy Officer bei HTEC. "Die Herausforderung besteht darin, Überprüfungsprozesse zu entwerfen, die in einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Risiko stehen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über genügend Kontext und Befugnisse verfügen, um in entscheidenden Momenten ein fundiertes Urteil fällen zu können."

Unternehmen stützen sich zudem verstärkt auf externes Fachwissen

Die Studie legt nahe, dass die Komplexität, KI über einzelne Initiativen hinaus zu etablieren, auch Auswirkungen darauf hat, wie Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche mit externen Partnern zusammenarbeiten.

21,5 der Befragten aus dem Finanz- und Versicherungssektor geben an, stärker auf externe Partner oder Berater angewiesen zu sein, als sie erwartet hatten. Dies deutet darauf hin, dass der Übergang von isolierten KI-Anwendungsfällen hin zu einem unternehmensweiten Einsatz zunehmend ein Zusammenspiel von Strategie, Daten, Technik und Governance erfordert. Interdisziplinäre Teams können gemeinsam mit internen Stakeholdern daran arbeiten, diese Kompetenzen zu verknüpfen, während Anwendungsfälle von der Roadmap in die Produktion übergehen.

Investitionen in Mehrwert umwandeln

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die nächste Phase der KI-Einführung im Finanz- und Versicherungssektor nicht einfach vom Einsatz weiterer Technologie abhängt, sondern von der Stärkung der Rahmenbedingungen.

Die Untersuchung nennt fünf Bereiche: klare Geschäftsergebnisse, vertrauenswürdige Daten, definierte Zuständigkeiten, konsistente Messung und angemessene Governance.

Für HTEC verändert dies auch die Rolle der Technologiepartner. Finanzinstitute benötigen zunehmend Strategie und Technik, um eine Verbindung zwischen Umsetzung und organisatorischem Wandel herzustellen, zusammen mit der Transparenz, den Sicherheitsvorkehrungen und der Nachverfolgbarkeit, die erforderlich sind, um zu verstehen, wie KI-gestützte Entscheidungen zustande kamen und ob sie das beabsichtigte Ergebnis lieferten.

Über die Studie

Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 235 Führungskräften der obersten Ebene aus dem Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor im Rahmen einer weltweiten Umfrage unter 1.500 Teilnehmern. Die Studie wurde von HTEC in Auftrag gegeben und von Censuswide im Juli 2026 durchgeführt.

Der vollständige HTEC AI Value Realization Report 2026: Financial Services Insurance ist verfügbar unter https://htec.com/insights/reports/the-htec-ai-value-realization-report-2026-financial-services-insurance/

Über HTEC

HTEC Group Inc. HTEC ist ein weltweit tätiges Technologie- und Ingenieursunternehmen, das Organisationen dabei unterstützt, KI-Fähigkeiten aufzubauen vom Chip bis hin zu den Ergebnissen. HTEC hilft seinen Kunden beim Aufbau eines anpassungsfähigen, herstellerunabhängigen KI-Stacks, der so konzipiert ist, dass er sich mit den Veränderungen bei Technologien, Modellen und Plattformen weiterentwickelt.

Durch sein "Forward-Deployed"-Modell arbeitet HTEC eng mit den Teams der Kunden zusammen, um KI mit der Geschäftsstrategie zu verknüpfen und wiederholbare Prozesse zu schaffen, die jedes Mal konsistent und schneller umgesetzt werden können. OneLoopAi bildet das Herzstück dieses Ansatzes und sorgt für mehr Transparenz bei der Fortschrittsmessung sowie für eine kontinuierliche Verbesserung der Entwicklung und des Einsatzes von KI. Das Ergebnis ist ein klarer Weg von der KI-Investition hin zu messbarem Geschäftsnutzen und dem großflächigen Einsatz von KI.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich KI und maschinelles Lernen verbindet HTEC fundiertes technisches Know-how mit Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Produktentwicklung, Design und Daten, um KI-Visionen in die Praxis umzusetzen.

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