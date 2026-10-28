Die CoreWeave-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf mit einem kräftigen Kurssprung zurück. Ausgehend vom Verlaufstief bei 51,24 US$ konnte der KI-Infrastrukturspezialist inzwischen rund +19% zulegen und notiert aktuell bei 60,86 US$. Doch die Freude der Käufer dürfte zunächst begrenzt bleiben. Schließlich wurde erst kürzlich die wichtige Unterstützungszone zwischen 54,80 und 56,82 US$ deutlich unterschritten, während der Rückfall unter 65,22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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