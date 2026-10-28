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WKN: A2AR9A | ISIN: AU000000EUR7 | Ticker-Symbol: PF8
Tradegate
27.10.26 | 10:44
0,240 Euro
-1,44 % -0,004
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
EUROPEAN LITHIUM LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EUROPEAN LITHIUM LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2380,25921:04
0,0000,00027.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AETHERION TECHNOLOGIES
AETHERION TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AETHERION TECHNOLOGIES INC2,040+3,55 %
ARCOSA INC131,000,00 %
ATYR PHARMA INC0,111-0,89 %
CIZZLE BRANDS CORPORATION0,1690,00 %
CRAFTPORT CANNABIS CORP0,0210,00 %
EUROPEAN LITHIUM LIMITED0,240-1,44 %
HUMANA AB6,3000,00 %
ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC0,480-1,23 %
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