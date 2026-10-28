The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2026
ISIN Name
AU000000EUR7 EUROPEAN LITHIUM LTD
CA17888V1022 CIZZLE BRANDS CORP. O.N.
CA2241301043 CRAFTPORT CANNABIS CORP.
CA9609085076 AETHERION TECHNOLOGIES
DE0005315XXX RSI INTERNATIONAL UI
SE0008040653 HUMANA AB
US0021202025 ATYR PHARMA INC. DL -,001
US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01
US6761182012 ODYSSEY MAR.EXPL. DL-0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2026
ISIN Name
AU000000EUR7 EUROPEAN LITHIUM LTD
CA17888V1022 CIZZLE BRANDS CORP. O.N.
CA2241301043 CRAFTPORT CANNABIS CORP.
CA9609085076 AETHERION TECHNOLOGIES
DE0005315XXX RSI INTERNATIONAL UI
SE0008040653 HUMANA AB
US0021202025 ATYR PHARMA INC. DL -,001
US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01
US6761182012 ODYSSEY MAR.EXPL. DL-0001
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