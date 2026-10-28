Apple hat erstmals ein Macbook Pro mit Touch-Bildschirm vorgestellt. Die Tandem-OLED-Technologie des PROLED-XDR-Displays soll eine Helligkeit von bis zu 2.000 Nits ermöglichen. Zudem erhält das Profi-Laptop die vom iPhone bekannte Dynamic Island. Nur einen Tag nach iMac und Macbook Pro mit M6 hat Apple am 28. Oktober 2026 das erste Macbook Pro mit Touch-Bildschirm vorgestellt. Damit können Nutzer:innen Workflows wie das Bearbeiten von Inhalten oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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