Blue Matter, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Übernahme von Cognite bekannt, einer weltweit führenden Kommunikationsagentur im Gesundheitswesen, die Pharma- und Biotech-Unternehmen dabei unterstützt, Wissenschaft durch ein beeindruckendes Spektrum an wissenschaftlichen, medizinischen und kommerziellen Kommunikationsdienstleistungen zum Leben zu erwecken.

Die Übernahme von Cognite stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung des wachsenden Angebots an Kommunikationsdienstleistungen von Blue Matter dar. "Blue Matter gilt als wertvolle strategische Ressource und Vordenker, wenn es um Unternehmens-, Portfolio-, Produkt- und Funktionsstrategien in der Biopharma-Branche geht", sagte Ashwin Dandekar, CEO von Blue Matter. "In den letzten Jahren haben wir systematisch die kreativen und kommunikativen Kompetenzen zusammengeführt, die oft entscheidend dafür sind, diese Strategien gegenüber Gesundheitsdienstleistern, Patienten, Kostenträgern, Investoren und anderen Interessengruppen zum Leben zu erwecken. Die vielfältigen Kompetenzen, die Kreativität und die Teamkultur von Cognite passen perfekt zur Blue-Matter-Familie, und wir freuen uns sehr, sie im Team willkommen zu heißen."

Mit Niederlassungen in London, Zug und Boston "erweckt Cognite die Wissenschaft zum Leben", indem es komplexe wissenschaftliche Inhalte für die Zielgruppen der jeweiligen Kunden verständlich macht diese reichen von renommierten Wissenschaftlern und wichtigen Meinungsführern bis hin zu Patienten, die mit seltenen Krankheiten zu kämpfen haben. Ähnlich wie Blue Matter verfügt das Unternehmen über ein breites Spektrum an therapeutischer Erfahrung, konzentriert sich jedoch in erster Linie auf komplexe Spezialmärkte, darunter seltene Krankheiten. Seine Dienstleistungen umfassen die Kommunikation in den Bereichen Marketing, Medizin, Unternehmensführung und Patientenansprache.

"Durch den Beitritt zu Blue Matter können wir unsere Kommunikationskompetenzen und unsere Erfahrung einem weitaus größeren Publikum zugänglich machen und damit enorme Wachstumschancen sowohl für uns als auch für unsere Kunden erschließen. Schon bei unseren ersten Gesprächen mit dem Blue-Matter-Team wurde schnell klar, dass wir Teil einer Organisation werden würden, die unsere Werte und Ambitionen teilt und fest davon überzeugt ist, dass Menschen und Kultur entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind eine Einstellung, Überzeugung und Arbeitsweise, die wir bei Cognite ebenfalls vertreten", sagte Lee Hurley, CEO von Cognite.

Sean Cush, Chief Business Officer bei Cognite, fügte hinzu: "Seit der Gründung von Cognite haben wir danach gestrebt, vorbildliche Wissenschaft, Strategie und Kreativität auf unsere eigene, einzigartige und sinnvolle Weise zu verbinden und dies unseren Kunden zu vermitteln. Unser Wachstum in den letzten zehn Jahren hat das Interesse an unserem Angebot und den Glauben daran sowie die Fähigkeit, es umzusetzen, unter Beweis gestellt. Unseren Fokus auf transformative Medikamente und die komplexen Krankheiten, gegen die sie gerichtet sind, können wir nun durch den Zusammenschluss mit Blue Matter deutlich verstärken, indem wir strategische Kompetenzen von Weltklasse nutzen, Technologien einsetzen und eine echte globale Reichweite erlangen."

Die finanziellen Bedingungen der Übernahme werden nicht bekannt gegeben. Blue Matter ist ein Portfoliounternehmen von Baird Capital. Reed Smith fungierte als Rechtsberater von Blue Matter. Cognite wurde bei der Transaktion von Rothschild Co und DLA Piper beraten.

Über Cognite

Cognite ist eine führende Kommunikationsagentur im Gesundheitswesen, deren Ziel es ist, Wissenschaft zum Leben zu erwecken. Das Unternehmen ist auf bahnbrechende Medikamente und die hochkomplexen Krankheiten spezialisiert, die damit behandelt werden, insbesondere seltene Krankheiten und Spezialmedikamente. Die wissenschaftlichen, strategischen, kreativen und digitalen Teams arbeiten medizinische und kaufmännische Bereiche übergreifend zusammen und machen Wissenschaft für jedes Publikum verständlich. Cognite unterhält Niederlassungen in London, Zug und Boston. Erfahren Sie mehr unter www.cognite.co.

Über Blue Matter

Blue Matter ist ein strategisches Beratungsunternehmen für die Life-Sciences-Branche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aus betreut Blue Matter Pharma- und Biotech-Unternehmen aus aller Welt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, den Wert auf Produkt-, Portfolio- und Organisationsebene zu maximieren. Es verfügt über umfassende therapeutische Expertise mit Schwerpunkt auf komplexen Märkten wie Onkologie, ZNS und seltenen Krankheiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bluematter.com.

Über Baird Capital

Baird Capital investiert in B2B-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika und Großbritannien und arbeitet mit Unternehmern zusammen, um herausragende Unternehmen aufzubauen. Mit fundierter operativer Expertise, einem engagierten Portfolio-Operations-Team und einem umfangreichen globalen Beziehungsnetzwerk arbeitet Baird Capital eng mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um den Shareholder Value zu steigern.

Baird Capital ist der Direktinvestitionsarm von Robert W. Baird Co. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein hervorragender Arbeitgeber zu sein, und belegte Platz 16 auf der Liste Fortune 100 Best Companies to Work For 2026 damit wurde es zum 23. Mal in Folge ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter BairdCapital.com.

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