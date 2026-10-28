Der "Lead Compound Analyzer" und der "SAR Extractor" unterstützen Wissenschaftler dabei, vielversprechende Leitverbindungen zu identifizieren und in Patenten offen gelegte chemische Informationen in strukturierte, mit Quellenangaben versehene Daten für die Wirkstoffforschung umzuwandeln.

Patsnap hat heute "Lead Compound Analyzer" und "SAR Extractor" vorgestellt, zwei KI-Agenten in Patsnap Eureka Life Sciences, die Teams in der Wirkstoffforschung dabei unterstützen, vielversprechende Leitverbindungen zu identifizieren und Struktur-Wirkungs-Daten aus Patenten für niedermolekulare Verbindungen zu extrahieren. Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands bei der Datenextraktion helfen die Agenten Teams aus den Bereichen medizinische Chemie, Wettbewerbsanalyse und computergestützte Forschung dabei, Verbindungen von Wettbewerbern zu bewerten, chemische Reihen zu vergleichen und Anhaltspunkte für die weitere Forschung zu liefern. Erfahren Sie mehr hier.

Künstliche Intelligenz eröffnet Teams in der Wirkstoffforschung neue Möglichkeiten zur Analyse von Verbindungen und zur Steuerung des Moleküldesigns; diese Arbeitsabläufe hängen jedoch von den ihnen zur Verfügung stehenden experimentellen Daten ab. Patente sind häufig eine frühzeitige öffentliche Quelle für neue Verbindungen, Wirksamkeitsdaten und Struktur-Wirkungs-Beziehungen, doch diese Informationen lassen sich nach wie vor nur schwer wiederverwenden.

Verbindungsstrukturen werden als Abbildungen dargestellt, Aktivitätswerte sind in Tabellen aufgeführt, und die dazugehörigen Erläuterungen befinden sich unter Umständen auf anderen Seiten. Diese Details manuell miteinander zu verknüpfen, ist zeitaufwendig. Die neuen Tools tragen dazu bei, diese verstreuten Informationen in strukturierte, mit Quellenangaben versehene Daten umzuwandeln, die Wissenschaftler prüfen und in der computergestützten Forschung nutzen können.

"Patente enthalten wertvolle Informationen darüber, welche Verbindungen hergestellt wurden, wie sie getestet wurden und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Diese Informationen nutzbar zu machen, erfordert nach wie vor erheblichen wissenschaftlichen Aufwand", sagte Mark Davies, Head of Product, Life Sciences, bei Patsnap. "Diese Werkzeuge führen Struktur- und Aktivitätsdaten zusammen und enthalten Referenzen, die Wissenschaftler überprüfen können, sodass die Teams mehr Zeit darauf verwenden können, die chemischen Zusammenhänge zu bewerten und zu entscheiden, was als Nächstes untersucht werden soll."

Die beiden Tools decken sich ergänzende Aspekte dieser Herausforderung ab:

Der Lead Compound Analyzer identifiziert bis zu 10 Verbindungen, die am ehesten als Leitverbindungen in einem Patent für niedermolekulare Wirkstoffe in Frage kommen, gruppiert nach der Aussagekraft der offengelegten biologischen Belege. Begleitende Begründungen und Quellenangaben helfen Wissenschaftlern dabei, die Kandidaten zu bewerten und festzustellen, wo weitere Untersuchungen erforderlich sind.

Der SAR Extractor verarbeitet bis zu 10 Patente pro Aufgabe und verknüpft dabei Verbindungsstrukturen mit den angegebenen Aktivitätswerten, Zielmolekülen und dem experimentellen Kontext in einer strukturierten Tabelle. Das Modell zur optischen Erkennung chemischer Strukturen (OCSR) von Patsnap erzielte bei Tests mit mehr als 420 zufällig ausgewählten englischsprachigen Patenten, die über 8.800 Strukturen und 5.100 vollständige Moleküle umfassten, eine Präzision von 97 %. Separate Konfidenzwerte für Struktur und Aktivität sowie Quellenangaben helfen Wissenschaftlern dabei, die extrahierten Daten zu überprüfen und die Ergebnisse zu validieren.

In Kombination helfen diese Tools den Teams dabei, vielversprechende Leitverbindungen neben den in Patenten offenbarten umfassenderen chemischen Reihen zu bewerten, und unterstützen so die Wettbewerbsanalyse sowie die Struktur-Wirkungs-Analyse. Sie ergänzen Patsnap Chemical und Synapse innerhalb des breiteren Portfolios von Patsnap im Bereich der Informationen zu Chemie, Zielmolekülen und Arzneimittelentwicklung.

Davies wird am 29. Oktober auf dem "AI Drug Discovery Development Summit" in Boston einen Vortrag mit dem Titel "Patents In, SAR Out: Grounding Agents in Chemistry" halten.

Beide Agenten sind ab sofort erhältlich. Teams aus den Bereichen Wirkstoffforschung, Wettbewerbsanalyse und computergestützte Chemie können hier eine Vorführung anhand von Patenten anfordern, die für ihre Forschung relevant sind.

Über Patsnap

Patsnap wurde 2007 in Singapur gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Innovationsintelligenz. Mithilfe fachspezifischer KI-Agenten und leistungsstarker Analysetools unterstützt Patsnap Teams aus den Bereichen geistiges Eigentum, Forschung und Entwicklung sowie Biowissenschaften dabei, neue Erkenntnisse zu gewinnen, Entdeckungen zu beschleunigen und bahnbrechende Errungenschaften zu schützen. Patsnap genießt das Vertrauen von fast 20.000 Unternehmen, Anwaltskanzleien und Forschungseinrichtungen in über 50 Ländern, darunter ein Drittel der weltweit größten F&E-Investoren, und verändert die Art und Weise, wie Organisationen innovativ arbeiten und wichtige Entscheidungen treffen. Erfahren Sie mehr unter www.patsnap.com.

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