Der S&P 500 markiert neue Rekordstände. Gleichzeitig fallen die Kurse mancher etablierter Konzerne wie ein Stein zu Boden fallen. Etwa Nike! Für trendfolgende Momentum-Trader ist das ein Albtraum. Aber für disziplinierte Value-Anleger wie mich eröffnet genau diese Divergenz das lukrativste Jagdrevier. Willkommen im Börsendschungel. Ich habe keine Lust, irre gehypte Aktien wie Palantir, Anthropic (Claude) oder SpaceX zu kaufen. Einem heißen Trend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer