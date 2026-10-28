Zürich - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz erneut gesteigert. Die Profitabilität konnte wegen der steigenden Kosten dagegen nicht ganz gehalten werden. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden in der Folge gesenkt. Konkret nahm der Umsatz um 2,2 Prozent auf 3,77 Milliarden US-Dollar zu, wie ehemals zu Holcim gehörende Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Zu diesem Anstieg hätten Preisehöhungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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