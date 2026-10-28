Ein Jahr nach dem Start seines "100-Milliarden-Dollar-Moonshot"-Projekts erreicht Cognite einen wichtigen Meilenstein und stellt traditionelle Kennzahlen für Unternehmenssoftware in Frage, indem es den Fokus auf den für den Kunden entscheidenden ROI legt

Cognite, der weltweit führende Anbieter im Bereich der industriellen KI, gab heute bekannt, dass Unternehmen, die seine industrielle KI- und Datenplattform nutzen, einen nachgewiesenen, realisierten Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielt haben. Dieser Meilenstein erfolgt genau ein Jahr, nachdem das Unternehmen auf seiner Kundenkonferenz öffentlich sein auf zehn Jahre angelegtes "Moonshot"-Ziel bekannt gegeben hatte eine strategische Verpflichtung, den Cognite-Kunden bis 2035 einen quantifizierbaren Wert von 100 Milliarden US-Dollar zu liefern. Während kein anderer Anbieter industrieller KI eine solche Verpflichtung eingegangen ist, ist Cognite davon überzeugt, dass die Ausrichtung der eigenen Erfolgskennzahlen an der Art und Weise, wie Kunden die tatsächlichen Auswirkungen messen, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, das mehr Vertrauen schafft und zum gemeinsamen Erfolg beiträgt.

"Die Dokumentation eines verifizierten Werts von 1 Milliarde US-Dollar in nur zwölf Monaten ist ein Beweis für die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden, Partnern und den internen Teams bei Cognite, die sie unterstützen", sagte Girish Rishi, CEO von Cognite. "Als wir uns zum Ziel gesetzt haben, unsere branchenführende industrielle KI- und Datenplattform mit einem strengen, wiederholbaren Prozess zur Messung des tatsächlichen ROI zu verbinden, wussten wir, dass das Ergebnis bedeutend, unmittelbar und kumulativ sein würde. Wir sind unseren weltweiten Kunden und Partnern zutiefst dankbar für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit, während sie bei der Transformation der Schwerindustrie eine Vorreiterrolle einnehmen."

Die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar ist mehr als nur eine Schätzung; sie ist ein entscheidender Meilenstein in der Strategie von Cognite, industrielle KI und DataOps weltweit in kapitalintensiven Anlagenbetrieben zu skalieren. Im Rahmen des Implementierungsprozesses arbeitet Cognite mit seinen Kunden zusammen, um die betrieblichen KPIs zu erfassen und zu messen, die für den Kunden am aussagekräftigsten sind und seine Betriebsabläufe widerspiegeln. Ein engagiertes Value-Team arbeitet mit jedem Kunden zusammen, um zu verstehen, wie sich diese KPI-Verbesserungen auf dessen Geschäft auswirken. In den 12 Monaten seit dem Start des "Moonshot"-Projekts haben Cognite und seine Kunden einen potenziellen Wert in Milliardenhöhe identifiziert und nun einen ROI von 1 Milliarde US-Dollar verifiziert, der mit den von Industrieunternehmen am häufigsten verwendeten betrieblichen Kennzahlen in Verbindung steht, darunter:

Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten und Produktionskosten: Mit einem Anteil von etwa 36 des bisher nachgewiesenen Werts nutzen Kunden KI und automatisierte Arbeitsabläufe, um kostspielige Anlagenstillstände in komplexen industriellen Betrieben zu verhindern, den Betrieb im Falle unerwarteter Ereignisse schnell wieder aufzunehmen und die Betriebskosten zu senken.

Mit einem Anteil von etwa 36 des bisher nachgewiesenen Werts nutzen Kunden KI und automatisierte Arbeitsabläufe, um kostspielige Anlagenstillstände in komplexen industriellen Betrieben zu verhindern, den Betrieb im Falle unerwarteter Ereignisse schnell wieder aufzunehmen und die Betriebskosten zu senken. Verbesserung der Produktivität an der Produktionsfront: Mit einem Anteil von weiteren 27 am Wert liefern Kunden sofortige, kontextbezogene Betriebserkenntnisse direkt an die Außendiensttechniker und verkürzen so die Entscheidungszeit von Stunden auf Sekunden. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern an der Produktionsfront, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, was zu höheren Produktionserträgen und geringeren Kosten führt.

Mit einem Anteil von weiteren 27 am Wert liefern Kunden sofortige, kontextbezogene Betriebserkenntnisse direkt an die Außendiensttechniker und verkürzen so die Entscheidungszeit von Stunden auf Sekunden. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern an der Produktionsfront, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, was zu höheren Produktionserträgen und geringeren Kosten führt. Steigerung der Produktion: 26 des von den Kunden realisierten Mehrwerts stammen aus der Steigerung ihrer Gesamtproduktion durch höhere Erträge, schnellere Durchlaufzeiten und die Beseitigung von Durchsatzengpässen.

26 des von den Kunden realisierten Mehrwerts stammen aus der Steigerung ihrer Gesamtproduktion durch höhere Erträge, schnellere Durchlaufzeiten und die Beseitigung von Durchsatzengpässen. Schnellere Wertschöpfung: 10 des Mehrwerts ergeben sich daraus, dass Kunden in der Lage sind, Lösungen in ihren komplexen Betriebsabläufen schneller als bisher umzusetzen. Diese Beschleunigung bringt große Mengen an Mehrwert vorzeitig zum Tragen, die während der Entwicklungsphase dieser Lösungen noch nicht möglich gewesen wären.

Ignos, ein strategischer Partner von Cognite, arbeitet bereits mit Dutzenden von Kunden zusammen, um Tools zur Echtzeit-Überwachung von Leistung und Betriebszeit zu entwickeln. In der Überzeugung, dass es einfacher ist, etwas zu beseitigen, das Kunden sehen können, hat Ignos "Mr. Off" Ausfallzeit mit einem Gesicht ins Leben gerufen, um die Störung durch ungeplante Ausfallzeiten zu personifizieren.

"Bei Ignos entwickeln wir Lösungen für die Mitarbeiter in der Fertigung und betrachten die Fabrik als lernende Organisation", sagte Rolf Thu, Mitbegründer und CTO bei Ignos. "Mit Cognite haben wir für einen Kunden innerhalb von neun Monaten 62 Maschinen vernetzt und täglich rund 150 Stunden Maschinenverfügbarkeit zurückgewonnen. Wenn Bediener an ihrem Arbeitsplatz die richtigen Daten erhalten, steigern sie ihre Produktivität. Cognites Fokus auf nachweisbaren Mehrwert entspricht genau der Art und Weise, wie wir ihn messen: direkt in der Fertigung."

Der realisierte Mehrwert potenziert sich und beschleunigt sich im Laufe der Zeit, da jedes Unternehmen die Nutzung der Cognite Industrial AI and Data Platform kontinuierlich ausweitet. Insgesamt sind in den letzten 12 Monaten Umfang und Nutzung der Wissensgraphen der Kunden sprunghaft angestiegen, darunter mehr als 107 Billionen kontextualisierte Zeitreihendatenpunkte ein Anstieg um mehr als 39 %. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Datenmodellierungsinstanzen verdoppelt, und die Nutzung von KI-Tokens ist um mehr als 1.000 gestiegen. Seit der Einführung von "Cognite Flows Custom Apps" im Mai dieses Jahres haben Kunden zudem mehr als 1.200 produktionsreife Apps entwickelt, um KI-Workflows zu skalieren und mehr Wert in ihren Betriebsabläufen freizusetzen. All diese Kennzahlen dienen als Frühindikatoren für das Erreichen des "100-Milliarden-Dollar-Moonshot".

"Industrielle KI liefert nur dann echten Mehrwert, wenn sie Industrieunternehmen dabei hilft, wichtige operative Entscheidungen zu treffen und greifbare Ergebnisse zu erzielen", sagte Noriko Rzonca, Chief Digital Officer bei COSMO Energy Holdings. "Gemeinsam mit Cognite unterstützen wir unsere Teams dabei, komplexe Daten zu nutzen, um die Leistung von Anlagen zu optimieren und operative Entscheidungen zu rationalisieren. Der von Cognite realisierte Kundennutzen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ist der Beweis dafür, dass ein ergebnisorientierter Ansatz in großem Maßstab funktioniert, und wir sind stolz darauf, als Partner diesen neuen Standard für die Industrie mitzugestalten."

Ein neues Modell für industrielle Zusammenarbeit und Erfolgsmessung

Das "100-Milliarden-Dollar-Moonshot"-Ziel markiert einen grundlegenden Wandel weg von herkömmlichen Kennzahlen für Unternehmenssoftware wie Lizenzlizenzen, Nutzungskurven und Pilotprojekte hin zu einem transparenten Modell, das die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen auf das Endergebnis misst. Anstatt dass Softwareanbieter lediglich ihre eigene Akzeptanz messen, anstatt den betrieblichen Erfolg ihrer Kunden, ist Cognite der Ansicht, dass Technologieanbieter auch für die tatsächliche Leistung in der Praxis zur Rechenschaft gezogen werden müssen was nur möglich ist, wenn Anbieter und Betreiber Seite an Seite arbeiten, um wesentliche Ergebnisse gemeinsam zu validieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie Cognite gemeinsam mit seinen Kunden den realisierten Wert misst und verifiziert, lesen Sie den neuesten Blogbeitrag.

"Das Überschreiten der 1-Milliarde-Dollar-Marke ist nicht nur ein Erfolg für Cognite, sondern auch ein Beweis für die Vision, die Disziplin und die branchenführende Rolle unserer Kunden", sagte Justin Hester, Vice President of Customer Value bei Cognite. "Dieser Meilenstein gebührt den Werksleitern, Ingenieuren, Betriebsteams und Führungskräften aus der Industrie, die Cognite täglich einsetzen, um Ausfallzeiten zu vermeiden, den Energieverbrauch zu senken und einen sichereren Betrieb zu gewährleisten. Wir sind unglaublich dankbar für ihre Partnerschaft bei der Validierung der Auswirkungen, die KI auf ihre Unternehmen hat, und wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, unseren Einfluss weiter auszubauen, während wir auf das Jahr 2027 und darüber hinaus blicken."

Über Cognite

Cognite macht KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung, Life Sciences sowie Strom und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige und in Echtzeit verfügbare Daten zu erhalten und so ihre anlagenintensiven Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare industrielle KI- und Datenplattform, die es allen Entscheidungsträgern vom Einsatzort bis hin zu entfernten Betriebszentralen erleichtert, auf komplexe Industriedaten zuzugreifen, diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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