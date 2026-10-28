München - In der 2. Runde des DFB-Pokals hat Bayern München seine Pflichtaufgabe gelöst und 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen.



Die Münchner gingen früh in Führung, als Michael Olise in der 10. Minute nach einem Querpass von Ismael Saibari den Ball ins leere Tor schob. Magdeburg gelang jedoch schnell der Ausgleich durch Mateusz Zukowski in der 15. Minute. Das war aber auch das letzte Aufbäumen der Gäste. Die Bayern stellten die Führung in der 21. Minute wieder her, als Saibari nach einem Pass von Olise den Ball im Tor versenkte.



In der zweiten Halbzeit dominierten die Bayern weiter das Spielgeschehen. Olise erhöhte in der 50. Minute per Elfmeter auf 3:1, nachdem Alphonso Davies im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Davies selbst trug sich in der 70. Minute in die Torschützenliste ein. Später legten auch noch Nathaniel Brown in der 73. Minute und David Daiber in der 93. Minute nach.



In den parallel ausgetragenen Partien unterlag Hannover 96 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen spielte 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Die Begegnung zwischen Holstein Kiel und der TSG Hoffenheim ging beim Stand von 1:1 in die Verlängerung.





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