Die OHB-Story nimmt wieder gewaltig Fahrt auf, denn eine Goldgrube ist von nun an Teil des Geschäfts. Monatelang schien die Aktie des deutschen Raumfahrtkonzerns in einer zähen Konsolidierungsphase festzustecken - nun meldet sich der Mittelständler eindrucksvoll an der Börsenspitze zurück. Getrieben von einer Reihe vielversprechender Allianzen und frischem Rückenwind schoss das Papier am heutigen Handelstag gewaltig nach oben. Für Anleger, die nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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