Kursverdoppelung nach mehr als 50 % Kursverlust? Dies trauen Analysten der Aktie von Rheinmetall zu. Der Rüstungskonzern hat die Börse enttäuscht. Der Umsatz steigt langsamer als erwartet. Immerhin kaufen Insider. Auch Analysten sehen steigende Kurse. Auch OHB ist 2026 nichts für schwache Nerven. Auf 500 % Kursplus folgte der Absturz um 75 %. Analysten reduzieren ihre Schätzungen, trauen der Aktie des Raumfahrtkonzerns aber weiterhin eine Verdoppelung zu. Zum Einstieg lockt die Aktie von Rock Tech Lithium. Um das "weiße Gold" ist es ruhiger geworden, doch für die Batterien von Elektroautos und Drohnen sowie stationäre Stromspeicher bleibt Lithium ein zentraler Rohstoff. Das Unternehmen will von der Rohstoffpartnerschaft zwischen der EU und Kanada profitieren und batteriefähiges Lithium produzieren. Interessant ist auch die Partnerschaft mit Siemens.

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