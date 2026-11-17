Der Lithiummarkt steht erneut unter Druck. Sinkende Rohstoffpreise treffen auf milliardenschwere Investitionsprogramme, während Europa und die USA ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten reduzieren wollen. Für die Branche entsteht dadurch ein gefährlicher Spagat. Neue Minen und Verarbeitungsanlagen verschlingen enorme Summen, doch ihre Wirtschaftlichkeit hängt von einem schwer kalkulierbaren Markt ab. Wer über genügend Kapital verfügt, kann die Krise möglicherweise für sich nutzen. Für kleinere Projektentwickler wird die Finanzierung dagegen zur entscheidenden Bewährungsprobe.

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