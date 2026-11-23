Erste Stichprobenanalysen aus der neuen Entdeckung ergeben bis zu 4,63 % Li2O, wobei 7 von 12 Proben mehr als 2 % Li2O enthalten

Lithiumhaltige Proben wurden an mehreren Stellen des kartierten Felsaufschlusses der neuen Entdeckung entnommen, der etwa 150 m × 60 m misst

Die neue Entdeckung erweitert den Explorationstrend von etwa 6 km auf 16 km und vergrößert das Explorationspotenzial des Projekts deutlich

Das zuvor angekündigte Feldprogramm zur Exploration ist abgeschlossen

Die Ergebnisse stärken Victorys Potenzial, neben dem Georgia-Lake-Projekt zusätzliche Lithiumversorgung in Ontario bereitzustellen und den langfristigen Rohstoffbedarf des geplanten Red Rock Converters von Rock Tech zu decken

Weitere Analysen aus dem Feldprogramm stehen noch aus; eine umfassende Bewertung des Feldprogramms folgt

TORONTO, 23. November 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. gibt den Abschluss des ersten Feldprogramms zur Exploration am Victory-Projekt in Nordwest-Ontario bekannt. Zudem werden erste Laborergebnisse von bis zu 4,63 % Lithiumoxid aus der kürzlich angekündigten spodumenhaltigen Pegmatit-Entdeckung veröffentlicht. Sieben der zwölf Proben aus der neuen Entdeckung ergaben Gehalte von über 2 % Li2O, darunter Einzelergebnisse von 4,63 %, 4,03 % und 4,0 % Li2O.

Weitere Analyseergebnisse aus dem gesamten Programm, das die Pegmatite Last Resort und Bounty umfasst (beide sind lithium-cäsium-tantalhaltige Pegmatite des Victory-Projekts), werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen und geprüft sind. Rock Tech wird in den kommenden Wochen außerdem eine zusammenfassende Analyse des gesamten Feldprogramms vorlegen. Diese kombiniert Analyseergebnisse mit geologischer Kartierung und Prospektionsbeobachtungen, um das Größenpotenzial des Victory-Projekts und die Prioritäten für weitere Explorationsarbeiten zu bewerten.

"Dies ist ein äußerst vielversprechender Auftakt und gibt uns jeden Grund, das Projekt bei Victory weiter voranzutreiben", sagte Mirco Wojnarowicz, CEO bei Rock Tech. "Nachdem wir uns das Recht gesichert haben, das Potenzial der Liegenschaft im Rahmen einer stufenweisen Exploration zu prüfen, freut es uns, dass das erste Feldprogramm eine Entdeckung mit ausgesprochen positiven Laborergebnissen hervorgebracht hat. Für Rock Tech ist dies ein weiterer Schritt beim Aufbau einer Pipeline potenzieller lithiumhaltiger Rohstoffe aus Ontario für unseren geplanten Red Rock Converter."

Abbildung 1: Geologische Karte der neuen Entdeckung mit kartierten Aufschlüssen und Ergebnissen der Stichprobenanalysen.

Erste Analysen sprechen für weitere Exploration

Lithiumhaltige Proben wurden im nördlichen, zentralen, östlichen und südlichen Bereich der kartierten Oberflächenaufschlüsse der neuen Entdeckung entnommen, die etwa 150 Meter im Streichen und 60 Meter quer dazu messen. Diese Ergebnisse werden systematische Probenahmen und Bohrtests leiten, um die Kontinuität der Gehalte sowie die Ausdehnung des Pegmatits unter Deckschichten und in der Tiefe zu bewerten. Die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Stichproben sind selektiv und nicht zwingend repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte des Pegmatits. Die Ergebnisse belegen keine durchgehende Mineralisierung zwischen den beprobten Stellen.

"Diese ersten Analyseergebnisse sind ein ermutigender Befund aus der neuen Entdeckung", so Cameron Andrews, General Manager Kanada bei Rock Tech. "Nachdem die Feldarbeiten nun abgeschlossen sind, werden wir die Probenergebnisse und die geologische Kartierung zusammenführen, um zu bewerten, was das Programm im gesamten Victory-Projekt aufgezeigt hat. Weitere Analysen werden uns dabei helfen, die vorrangigen Ziele zu beurteilen und unsere Bohrplanung zu steuern."

Aufbauend auf dem Potenzial, das Rock Tech zu Victory geführt hat

Rock Tech optionierte das Victory-Projekt im Juni 2026 auf Basis einer Kombination aus vielversprechenden historischen Lithiumgehalten, umfangreichen oberflächennahen Pegmatitaufschlüssen und der Nähe zu etablierter Highway- und Bahninfrastruktur. Historische selektive Stichproben ergaben bis zu 5,11 % Li2O am Last Resort und 3,48 % Li2O am Bounty. Sie bildeten den Ausgangspunkt für das erste Feldprogramm des Unternehmens.

Im Rahmen dieses Programms wurde nun etwa 10 Kilometer östlich von Bounty eine neue Entdeckung gemacht. Zusammen definieren die drei Vorkommen einen etwa 16 Kilometer langen Explorationstrend. Zum Vergleich: Der ursprüngliche Korridor zwischen Last Resort und Bounty umfasste sechs Kilometer. Der geologische Zusammenhang und die mineralisierte Kontinuität zwischen diesen Vorkommen müssen noch geklärt werden.

Abbildung 2: Karte des Victory-Projekts mit Last Resort, Bounty und der neuen Entdeckung

Diese Entwicklungen stärken die Explorationsperspektive, die Rock Tech ursprünglich zum Victory-Projekt geführt hat, und unterstützen dessen Bewertung als potenzielle künftige Quelle für lithiumhaltige Rohstoffe aus Ontario für den geplanten Red Rock Converter.

Tabelle 1: Vollständige Probenergebnisse der neuen Entdeckung aus dem Feldprogramm 2026.

Probenkennung Lithologie Bemerkungen Li2O (%) Li (ppm) Rechtswert (m) Hochwert (m) A00453760 Pegmatit Spodumen, Quarz, Feldspat, Muskovit und Turmalin 2.08 9,660 457976.99 5524731.78 A00453761 Pegmatit Spodumen mit Muskovit und Turmalin 4.03 18,700 458004.31 5524696.32 A00453762 Pegmatit Spodumenhaltiger Pegmatit 3.32 15,400 458012.13 5524648.56 A00453764 Pegmatit Spodumenreiches Material mit Quarz, Feldspat und Turmalin 4.00 18,600 458005.34 5524635.49 A00453765 Pegmatit Östlicher Aufschluss. Spodumen, Quarz und Feldspat 3.01 14,000 458025.58 5524668.69 A00453766 Pegmatit Östlichster Aufschluss. Spodumen mit Glimmer und Granat 0.83 3,840 458045.60 5524655.19 A004535624 Pegmatit Biotitreich, mit Muskovit, Granat und Turmalin 0.01 48 458038.00 5524605.00 A004535626 Pegmatit Östlicher Aufschluss. Feldspatreich mit Quarz und Glimmer 0.12 537 458024.00 5524692.00 A004535627 Pegmatit Östlicher Aufschluss. Spodumen, Quarz und Feldspat 4.63 21,500 458020.00 5524704.00 A004535628 Pegmatit Nordwestlicher Aufschluss. Spodumen, Quarz und Feldspat 0.96 4,440 457991.00 5524675.00 A004535629 Pegmatit Südlicher Aufschluss. Spodumen mit Quarz, Feldspat und Glimmer 2.71 12,600 458005.00 5524616.00 A004535630 Pegmatit Nur Muskovit-Probe 0.43 2,000 457996.00 5524711.00

Li2O wird aus dem elementaren Lithiumgehalt mit der Formel Li (ppm) × 2,153 ÷ 10.000 berechnet, die Ergebnisse sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Koordinaten entsprechen dem Felddatensatz (Zone 15, NAD83).

Weitere Ergebnisse und Explorationsplanung

Rock Tech wertet die Ergebnisse der neuen Entdeckung aus, um weitere Probenahmen und erste Bohrtests zu planen. Gleichzeitig werden zusätzliche geophysikalische Untersuchungen, um günstige geologische Merkmale unter Deckschichten zu identifizieren und weitere Ziele zu generieren, geprüft.

Im Rahmen des für 2027 geplanten ersten Bohrprogramms sollen die geologischen Gegebenheiten der neuen Entdeckung sowie von Bounty und Last Resort genauer untersucht werden. Umfang und Zeitplan unterliegen jedoch noch der geologischen Prüfung, behördlichen Genehmigungen sowie der Finanzierung.

Probenahme und Laboranalyse

Die Proben der neuen Entdeckung wurden als selektive Stichproben aus anstehendem Pegmatit entnommen und vom Feld zu Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Thunder Bay, Ontario, transportiert. Referenzstandards wurden im Verhältnis von einem Standard je 15 Feldproben in den Probenstrom eingefügt.

Die Proben wurden nach dem Actlabs-Verfahren RX1 aufbereitet. Dieses umfasst Trocknen und Brechen auf eine Korngröße von 80 % unter 2 mm, anschließend das Teilen von 250 g mittels Riffelteiler und das Pulverisieren auf 95 % unter 105 µm. Die Multielementanalyse unter dem Code UT7 erfolgte mit Natriumperoxid-Aufschluss, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) und Massenspektrometrie (ICP-MS). Lithium wurde mittels ICP-MS gemessen. Die elementaren Lithiumergebnisse wurden mit dem Faktor 2,153 in Li2O umgerechnet.

Qualifizierte Person und technische Offenlegung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Cameron Andrews, P.Eng., geprüft und freigegeben. Er ist eine "Qualified Person" (sachverständige Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte in Kanada).

Aktuelle und historische Stichproben sind selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung des Projekts. Die historischen Ergebnisse, auf die sich der Last Resort bezieht, wurden vom Unternehmen nicht vollständig verifiziert. Die Abmessungen der oberflächennahen Aufschlüsse und visuelle Beobachtungen belegen weder repräsentative Lithiumgehalte noch die wahre Mächtigkeit oder die Kontinuität in der Tiefe. Der etwa 16 Kilometer lange Explorationstrend beschreibt die Ausdehnung der bekannten Vorkommen und stellt keine durchgehend mineralisierte Zone dar.

Im Namen des Unternehmens

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über das Victory-Projekt

Victory ist ein 9.875 Hektar großes Explorationsgebiet, rund 45 Kilometer östlich von Kenora, Ontario. Rock Tech hat sich im Juni 2026 eine Option auf den Erwerb von 100 % des Projekts gesichert. Das Gelände liegt am Trans-Canada Highway. In der Nähe befinden sich Bahnanbindung, Stromübertragungsleitungen und eine Erdgaspipeline. Rock Tech prüft Victory als möglichen zusätzlichen Lieferanten von Lithium aus Ontario für den geplanten Red-Rock-Konverter.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben, Deutschland (24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario, Kanada (ca. 30.000 Tonnen Lithiumsalze p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen

Claudia Wedemann, Senior Director, External Affairs & Communications,

press@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN

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Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the Company's exploration program that started in October 2026 at the Victory Project, including the timing, scope and objectives of such program; the potential extension of the known Bounty and Last Resort pegmatite occurrences; the establishment of continuous mineralization between sampled locations; the identification of additional spodumene-bearing pegmatite occurrences and exploration targets; future sampling and drill testing; the planned 2027 drilling campaign; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the exploration potential of the Victory Project; and the Company's business strategy, development and exploration opportunities and projects.

The forward-looking information in this news release is based on several key assumptions and material factors. Such assumptions that the Company's planned exploration activities and multi-element analyses at the Victory Project will proceed as currently anticipated including its scope and timing, that required permits, approvals and authorizations and funding will be obtained on a timely basis, that personnel, contractors and equipment will be available as required, and that market conditions for lithium will remain favorable. Final actual results might differ materially from results suggested in any forward-looking statements, including those from the ongoing exploration activities and grab samples. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including general business, economic, competitive, political and social uncertainties; the risk that planned exploration activities may be delayed, modified or not completed as expected; the risk that exploration activities may not confirm historical exploration results or geological interpretations; changes in project plans; permitting, regulatory, environmental and Indigenous consultation risks; risks relating to financing, contractor performance and availability of labour and equipment; fluctuations in lithium prices and market demand; ; and risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's public disclosure documents available under its profile on SEDAR+. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

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