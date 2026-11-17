- Bedeutende Entdeckung rund 10 Kilometer östlich des Bounty-Pegmatits. Der Explorationstrend von Victory verlängert sich damit von etwa 6 auf 16 Kilometer.

- Der Oberflächenaufschluss erstreckt sich über rund 150 Meter im Streichen und mindestens 60 Meter quer dazu. Spodumen ist im gesamten Aufschluss sichtbar.

- Eine Analyse mit einem tragbaren LIBS-Gerät wies Lithium in ausgewählten Kristallen nach. Das stützt die Feldbeobachtungen zur Spodumen-Mineralisierung.

- Die Entdeckung erweitert das Explorationspotenzial von Victory und beschleunigt die Festlegung von Bohrzielen und die Bohrplanung.

- Sie stärkt die Rolle von Victory in der Strategie von Rock Tech, in Ontario eine integrierte Lithium-Lieferkette aufzubauen.

TORONTO, 16. November 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. freut sich, eine bedeutende neue spodumenhaltige Pegmatit-Entdeckung im Victory-Projekt in Nordwest-Ontario bekannt zu geben. Die Neuentdeckung wurde zu Beginn des laufenden Feldprogramms gemacht, das am 22. Oktober 2026 angekündigt wurde. Sie liegt etwa 10 Kilometer östlich des Bounty-Pegmatits. Neben dem Last-Resort-Pegmatit ist der Bounty-Pegmatit einer von zwei Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatiten ("LCT") des Victory-Projekts.

Karte des Victory-Projekts mit "Last Resort", "Bounty" und der Neuentdeckung, Quelle: Rock Tech Lithium

Luftaufnahme der Neuentdeckung, die eine etwa 60 Meter breite und 150 Meter in Streichrichtung verlaufende Aufschlussstelle zeigt, Quelle: Rock Tech Lithium

Megakristallines Spodumen in einem grobkörnigen Pegmatit, Quelle: Rock Tech Lithium

Die neue Entdeckung untermauert das Potenzial des Victory-Projekts, zusätzliches lithiumhaltiges Rohmaterial innerhalb des regionalen Verkehrsnetzes bereitzustellen, das das Georgia-Lake-Projekt und den geplanten Red-Rock-Konverter des Unternehmens anbindet. Die Nähe zu etablierter Straßen- und Schieneninfrastruktur in Nordwest-Ontario unterstützt dies. Die Entdeckung eines bedeutenden, dritten spodumenhaltigen Pegmatit stärkt die Argumente für die weitere Erkundung des Gebiets vor allem mit Blick auf die längerfristige Rolle des Projekts bei der Versorgung des von Rock Tech geplanten Red-Rock-Konverters

Die Neuentdeckung weist einen umfangreichen spodumenhaltigen Oberflächenaufschluss auf, der sich über etwa 150 Meter im Streichen und mindestens 60 Meter quer dazu erstreckt. Spodumen ist im gesamten Aufschluss sichtbar. Darüber hinaus verlängert die Entdeckung den bekannten Lithium-Explorationstrend von etwa 6 auf 16 Kilometer und eröffnet damit ein deutlich größeres Gebiet, das erkundet werden kann. Die Kontinuität zwischen den identifizierten Vorkommen und die Ausdehnung der Mineralisierung in der Tiefe müssen noch festgestellt werden. Dennoch stellt der neu entdeckte Bereich eine wichtige Erweiterung des Gesamtpotenzials des Projekts dar.

"Victory bot von Anfang an eine spannende Kombination aus Größenpotenzial bei Bounty und ermutigenden historischen Gehalten bei Last Resort", sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. "Die neue Entdeckung fügt dem geologischen Gesamtbild einen weiteren wichtigen Baustein hinzu und verleiht unserem Explorationspotenzial eine bedeutende neue Dimension. Wir beginnen gerade erst, zu verstehen, was Victory zu bieten haben könnte, und wir freuen uns auf das, was vor uns liegt."

Die Neuentdeckung bringt das Explorationsmodell voran

Die Prospektoren Jason LeBlanc von Bounty Gold und Jace Angell von Last Resort Resources identifizierten den Aufschluss, während sie Schwerpunktziele untersuchten, die zuvor anhand der geologischen Interpretation und der Zielauswahlkriterien des Feldprogramms ermittelt worden waren. Die Entdeckung stützt den Ansatz des Teams und liefert zusätzliche geologische Informationen, um die Suche nach weiteren spodumenhaltigen Pegmatiten im gesamten Victory-Projekt zu verfeinern.

"Unsere Teams, geleitet von Bounty Gold und Last Resort Resources und unterstützt von Bayside Geoscience, haben sich zum Ziel gesetzt, entlang des sechs Kilometer langen Trends neue Lithiumvorkommen zu finden und eine Grundlage für das Größenpotenzial des gesamten Victory-Projekts zu schaffen", sagte Cameron Andrews, General Manager Canada von Rock Tech. "Diese neue Entdeckung ist ein früher Erfolg des Feldprogramms: Wir haben einen bedeutenden spodumenhaltigen Pegmatit jenseits des Bounty-Pegmatits identifiziert. Die Größe des freigelegten Pegmatits und das im gesamten Aufschluss sichtbare Spodumen machen ihn zu einer klaren Priorität. Als Nächstes wollen wir klären, wie sich die Lithiumgehalte über den Aufschluss verteilen. Mit diesen Informationen planen wir anschließend die Bohrungen und die Bohrtests."

Das bereits angekündigte Feldprogramm wird fortgesetzt

Rock Tech setzt das in der Pressemitteilung vom 22. Oktober 2026 beschriebene Feldprogramm fort. Dazu gehören geologische Kartierung und Beprobung am Last-Resort- und am Bounty-Pegmatit, die Bewertung möglicher Erweiterungen sowie die Prospektion vorrangiger Ziele. Das neu entdeckte Gebiet liefert zusätzliche geologische Informationen, die diese laufenden Arbeiten entlang des erweiterten Explorationstrends unterstützen.

Das Programm soll das Größenpotenzial des Pegmatitsystems des Victory-Projekts bewerten und vorrangige Ziele für das für 2027 geplante erste Bohrprogramm identifizieren. Rock Tech wird weitere Analyseergebnisse zusammen mit seinen abschließenden Beobachtungen und seiner Bewertung veröffentlichen, sobald das Feldprogramm abgeschlossen ist und die Ergebnisse vorliegen und geprüft wurden.

Beprobung und Laboranalysen

Rock Tech hat Gesteinsproben aus dem Feldprogramm 2026 bei Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Thunder Bay eingereicht. Die Lithiumanalysen werden den Lithiumgehalt der beprobten Gesteine bestimmen, angegeben als Li2O. Multielementdaten helfen dabei, die Fraktionierung der Pegmatite zu beurteilen, und unterstützen die weitere Exploration auf Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite (LCT). Die Laborergebnisse stehen noch aus.

Sachverständige Person und technische Offenlegung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Cameron Andrews, P.Eng., geprüft und freigegeben. Er ist eine "Qualified Person" (sachverständige Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte in Kanada).

Aktuelle und historische Stichproben sind selektiv und nicht zwingend repräsentativ für die Mineralisierung im Projekt. Die bei Last Resort genannten historischen Ergebnisse wurden vom Unternehmen nicht vollständig verifiziert. Abmessungen von Oberflächenaufschlüssen und visuelle Beobachtungen belegen weder repräsentative Lithiumgehalte noch die wahre Mächtigkeit oder die Kontinuität in der Tiefe. Der rund 16 Kilometer lange Explorationstrend beschreibt die Erstreckung der bekannten Vorkommen und stellt keine durchgehend mineralisierte Zone dar.

Im Namen des Unternehmens,

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über das Victory-Projekt

Victory ist ein 9.875 Hektar großes Explorationsgebiet, rund 45 Kilometer östlich von Kenora, Ontario. Rock Tech hat sich im Juni 2026 eine Option auf den Erwerb von 100 % des Projekts gesichert. Das Gelände liegt am Trans-Canada Highway. In der Nähe befinden sich Bahnanbindung, Stromübertragungsleitungen und eine Erdgaspipeline. Rock Tech prüft Victory als möglichen zusätzlichen Lieferanten von Lithium aus Ontario für den geplanten Red-Rock-Konverter.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben, Deutschland (24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario, Kanada (ca. 30.000 Tonnen Lithiumsalze p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen

Claudia Wedemann, Senior Director, External Affairs & Communications,

press@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN

CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the Company's exploration program that started in October 2026 at the Victory Project, including the timing, scope and objectives of such program; the potential extension of the known Bounty and Last Resort pegmatite occurrences; the identification of additional spodumene-bearing pegmatite occurrences and exploration targets; the planned 2027 drilling campaign; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the exploration potential of the Victory Project; and the Company's business strategy, development and exploration opportunities and projects.

The forward-looking information in this news release is based on several key assumptions and material factors. Such assumptions that the Company's planned exploration activities and multi-element analyses at the Victory Project will proceed as currently anticipated, that required permits, approvals and authorizations will be obtained on a timely basis, that personnel, contractors and equipment will be available as required, and that market conditions for lithium will remain favorable. Actual results might differ materially from results suggested in any forward-looking statements, including those from the ongoing exploration activities and grab samples. These risks and uncertainties include, among other things, that future exploration and drilling programs at the Victory Project are not carried out. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including general business, economic, competitive, political and social uncertainties; the risk that planned exploration activities may be delayed, modified or not completed as expected; the risk that exploration activities may not confirm historical exploration results or geological interpretations; changes in project plans; permitting, regulatory, environmental and Indigenous consultation risks; risks relating to financing, contractor performance and availability of labour and equipment; fluctuations in lithium prices and market demand;; and risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's public disclosure documents available under its profile on SEDAR+. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86656Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86656&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273P2017Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.