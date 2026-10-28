Kiel - In der 2. Runde des DFB-Pokals hat Holstein Kiel im Elfmeterschießen 4:3 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, in der Verlängerung gab es keine weiteren Treffer.



Der Pokalabend begann zunächst ideal für den Bundesligisten, denn bereits nach elf Minuten gingen die Gäste aus Hoffenheim durch ein Tor von Adam Hlozek in Führung. Doch der Zweitligist ließ sich nicht beirren und erzielte nur zwölf Minuten später den Ausgleich. Adrián Kaprálik nutzte dabei einen Pass in die Box und spitzelte den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck.



Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit fanden die Kieler besser ins Spiel und setzten selbst offensive Akzente. Letztendlich blieb es aber beim 1:1, sodass das Spiel in die Verlängerung ging. Dort gab es nur wenige Höhepunkte. Im Elfmeterschießen hatten dann die Störche das Glück auf ihrer Seite.





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