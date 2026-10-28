Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wird die eSIM-Infrastruktur von 1GLOBAL in die digitale Plattform von WEtell integriert, wodurch allen WEtell-Kunden eine Internetverbindung auf Reisen zur Verfügung steht

Kunden können weltweite Datentarife innerhalb von Sekunden aktivieren ganz ohne physische SIM-Karten, ohne komplizierte Roaming-Regelungen und ohne langfristige Vertragsbindungen

1GLOBAL, ein Pionier im Bereich globaler Telekommunikationslösungen, gab heute eine neue Partnerschaft mit dem klimaneutralen Mobilfunkanbieter WEtell bekannt, um seinen Kunden weltweit eine nachhaltige, app-basierte Internetverbindung auf Reisen anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028941301/de/

The partnership integrates 1GLOBAL's eSIM infrastructure into WEtell's digital platform, delivering sustainable global travel connectivity to WEtell customers.

WEtell, 2019 in Freiburg gegründet, konzentriert sich auf nachhaltige Mobilfunkkommunikation und verfolgt dabei das Ziel, umweltbewusstes Konsumverhalten zu fördern und ökologische sowie soziale Werte in seine Mobilfunkdienste zu integrieren. Wenn WEtell-Nutzer eine Internetverbindung herstellen oder telefonieren, wird der dabei entstehende typische CO2-Fußabdruck berechnet und von WEtell kompensiert, um Klimaneutralität zu gewährleisten. Seit der Markteinführung im Jahr 2020 hat WEtell insgesamt 1.537 Tonnen CO2 kompensiert das entspricht einer Entlastung durch den Wegfall von 360 Benzinfahrzeugen.

Durch diese Partnerschaft mit 1GLOBAL können WEtell-Kunden nun direkt über die WEtell-App zu fairen Preisen auf mobile Hochgeschwindigkeitsdaten an beliebten Reisezielen zugreifen. Dank der weltweiten eSIM-Plattform von 1GLOBAL können Nutzer Reisedatenpakete innerhalb von Sekunden aktivieren ganz ohne physische SIM-Karten, teure Roaming-Gebühren oder den Aufwand, im Ausland eine lokale Internetverbindung zu suchen.

Die Verkehrsanbindung auf nachhaltigere Weise integrieren

Diese Partnerschaft vereint das langjährige Engagement von WEtell für nachhaltige Geschäftspraktiken mit der Full-Stack-Telekommunikationsplattform von 1GLOBAL und bietet Kunden eine umweltfreundlichere Möglichkeit, auf Reisen in Verbindung zu bleiben.

Jede digital bereitgestellte Reise-eSIM macht die Herstellung, Verpackung, den Vertrieb und schließlich den Austausch einer physischen SIM-Karte überflüssig, wodurch Plastikmüll und unnötige Transportwege entlang der gesamten Lieferkette reduziert werden. Allein im Jahr 2024 trugen laut Schätzungen der Vereinten Nationen physische SIM-Karten mehr als 18.000 Tonnen nicht recycelbaren, nicht biologisch abbaubaren Abfalls zur Umweltbelastung bei.

Da die Telekommunikationsbranche für 4 der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, ist das Potenzial für positive Auswirkungen durch den Verzicht auf physische SIM-Karten hoch, da jede eSIM einen um 46 geringeren CO2-Fußabdruck aufweist als eine physische SIM-Karte.

eSIMs gewinnen gegenüber physischen SIM-Karten zunehmend an Bedeutung, und bis 2030 werden eSIM-Verbindungen voraussichtlich die Zahl der Verbindungen mit herkömmlichen SIM-Karten übersteigen. 1GLOBAL ist ein Pionier auf diesem Gebiet, installiert jährlich mehr als sechs Millionen eSIMs und hat bis heute eSIMs auf über 70 Millionen Geräten bereitgestellt.

Hinter diesem Dienst steht die Telekommunikationsplattform von 1GLOBAL auf Carrier-Niveau, die Zugang zu mehr als 600 Mobilfunknetzen in über 200 Reisezielen bietet, um Kunden überall, wohin sie auch reisen, eine zuverlässige und hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Mit der eSIM-Technologie von 1GLOBAL lassen sich die Mobilfunktarife von WEtell mit nur wenigen Fingertipps aktivieren.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL, erklärte: "Ein stärker digitalisiertes Telekommunikationserlebnis ist zugleich auch nachhaltiger. Jede physische SIM-Karte, die nicht hergestellt, verpackt, versandt oder ausgetauscht werden muss, ist ein Schritt hin zu einem effizienteren und umweltfreundlicheren Konnektivitätsmodell. 1GLOBAL ist stolz darauf, mit WEtell zusammenzuarbeiten, um diese Nachhaltigkeitsvision mit einer Infrastruktur auf Netzbetreiber-Niveau zu verbinden, die es digitalen Marken ermöglicht, erstklassige mobile Erlebnisse in großem Maßstab anzubieten."

Alma Spribille, Mitbegründerin und CEO von WEtell, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit 1GLOBAL ermöglicht es uns, unseren Kunden attraktive und nachhaltige eSIM-Lösungen für viele beliebte Reiseziele anzubieten. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung unserer Kunden im Ausland, und das Full-Stack-Telekommunikationsprogramm von 1GLOBAL macht all dies möglich. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden auch weiterhin den besten Service zu bieten."

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologieorientierter, weltweit tätiger Mobilfunkanbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer erstklassigen Telekommunikations-Technologieplattform, einem umfassenden Portfolio an weltweit gültigen Lizenzen sowie privilegiertem Zugang zum Telekommunikations-Großhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Lösungen für die mobile Konnektivität bereitzustellen. 1GLOBAL betreut weltweit führende Banken, Konzerne und digital orientierte Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Einzelhandelskonzerne und verbindet weltweit über 70 Millionen Geräte.

Im Jahr 2025 wuchs 1GLOBAL weiterhin profitabel und erzielte einen Umsatz von 203 Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn von 26 Millionen US-Dollar. Das Jahr war geprägt von einer starken Nachfrage nach dem Angebot "1G Connect Travel", dem Ausbau der Lösungen für Unternehmen und Compliance sowie anhaltenden Investitionen in die eSIM-Technologie. In Zukunft wird sich 1GLOBAL auf den Ausbau der landesweiten Netzabdeckung, die Erweiterung seiner MVNO-Präsenz und die Skalierung seiner Technologieplattform konzentrieren, um weiterhin ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. 1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen, das die digitale Transformation auf dem globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist in 12 Ländern als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator ("MVNO") und in weiteren 28 Ländern als regulierter Telekommunikationsbetreiber tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt fast 500 Experten in 15 Ländern.

Über WEtell

WEtell ist ein fairer und nachhaltiger Mobilfunkanbieter, der sich für eine regenerative Wirtschaft einsetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau bietet Mobilfunktarife an, die den Klimaschutz und eine gerechtere Gesellschaft fördern. WEtell betrachtet Kommunikation als Schlüsselelement für den ökologischen und sozialen Wandel in unserer Gesellschaft. Das Unternehmen verfügt über eine Bilanz nach den Grundsätzen der "Economy for the Common Good" und wird nach einem Steward-Ownership-Modell geführt.

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