Seine Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Ras Al Khaimah, wohnte der Unterzeichnung eines historischen Abkommens zwischen Ras Al Khaimah und der chinesischen Provinz Fujian bei und beendete damit seinen sechstägigen China-Besuch.

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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, witnessed the signing of a landmark agreement between Ras Al Khaimah and Fujian Province, alongside 10 Memoranda of Understanding between entities from the Emirate and their Chinese counterparts, reflecting a shared commitment to broadening cooperation and translating longstanding relations into meaningful opportunities for the future. (Photo: AETOSWire)

Das in Fuzhou unterzeichnete Abkommen schafft einen Rahmen für die Stärkung der wirtschaftlichen, maritimen und kulturellen Beziehungen, einschließlich der Zusammenarbeit in den Bereichen umweltfreundliche Lieferketten, Hafenlogistik, nachhaltige Baumaterialien und kultureller Austausch.

In seinem Kommentar zu dem Abkommen erklärte Seine Hoheit Scheich Saud: "Die Freundschaft zwischen Ras Al Khaimah und China ist tief in der Geschichte verwurzelt und wird durch eine gemeinsame Vision für den modernen wirtschaftlichen Wandel neu belebt. Die Unterzeichnung dieses Freundschaftsabkommens mit der Provinz Fujian festigt eine Partnerschaft, die auf gegenseitigem Respekt, gemeinsamen Zielen und jahrhundertelangen maritimen Verbindungen beruht und eine formelle Grundlage für eine engere Zusammenarbeit unserer Gemeinden und Unternehmen schafft."

Dem Freundschaftsabkommen ging die Unterzeichnung von zehn Absichtserklärungen zwischen Einrichtungen aus Ras Al Khaimah und chinesischen Partnern voraus, die alle in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Saud unterzeichnet wurden. Dazu gehörte eine Absichtserklärung zwischen dem Büro für internationale Beziehungen der Regierung von Ras Al Khaimah und UBTECH Robotics zum Testen, Vorführen und Einsatz humanoider Robotersysteme in den Bereichen Industrie, gewerbliche Dienstleistungen, Altenpflege und Kulturtourismus.

Weitere Absichtserklärungen wurden unterzeichnet zwischen der Verkehrsbehörde von Ras Al Khaimah und dem Shenzhen Urban Transport Planning Center; separate Vereinbarungen zwischen der Marjan Group und der RAKBANK sowie der Bank of China (Niederlassung Dubai); dem Amt für internationale Beziehungen und Phoenix New Media Information Technology; der Marjan Group und der China Road and Bridge Corporation; der Industrie- und Handelskammer von Ras Al Khaimah (RAK-Kammer) und dem Tianhe Central Business District; der RAK-Kammer und dem Büro der China International SME Fair; der Abteilung für Altertümer und Museen von Ras Al Khaimah und dem Geschichtsmuseum der Sun-Yat-sen-Universität; sowie der Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) und Fujian Jihong Packaging Technology.

Die Reise fand vom 18. bis 23. Oktober statt und führte nach Shenzhen und Guangzhou in der Provinz Guangdong sowie nach Fuzhou in der Provinz Fujian. Auf dem Programm standen die RAK-China-Wirtschaftskonferenz, hochrangige Treffen mit Regierungsvertretern und Führungskräften aus der Wirtschaft sowie die Einweihung der ersten Unternehmensberatung von Ras Al Khaimah in China in Guangzhou.

Diese Aktivitäten bauen auf den langjährigen Beziehungen Ras Al Khaimahs zu China auf, die auf jahrhundertelanger Seehandels- und Kulturaustauschtradition beruhen, und spiegeln das gemeinsame Engagement für die Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen und Kultur wider.

*Quelle: AETOSWire

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