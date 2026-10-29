Osnabrück (ots) -Die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland wünscht sich ein Influencer-Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Auftrag gegeben hat und der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) vorliegt. Demnach stimmen 57 Prozent der 14- bis 25-Jährigen der Aussage zu, dass Influencer keine Werbung für ungesunde Lebensmittel machen sollten."Social Media ist voll von Werbung für überzuckerte oder fettige Produkte und fragwürdige Ernährungsempfehlungen. Gerade Kinder und Jugendliche sind dafür besonders empfänglich", sagte vzbv-Vorständin Ramona Pop zu noz. "Die Politik muss junge Menschen besser schützen und Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten."Vier von zehn jungen Menschen gaben zudem an, bereits mindestens ein Lebensmittel gekauft zu haben, weil es von einem Influencer empfohlen wurde. Zugleich sagten 87 Prozent der Befragten, Werbung auf Social Media leicht erkennen zu können. Aus Sicht des vzbv zeigt das, dass die Kennzeichnungspflicht für Werbung in den sozialen Medien nicht ausreiche. Influencer-Marketing wirke gerade deshalb, weil Produkte in persönliche Geschichten, Alltagsroutinen und vermeintlich authentische Empfehlungen eingebettet werden.Der Verband fordert deshalb ein Verbot von Influencer-Werbung für stark zucker-, fett- oder salzhaltige Lebensmittel, die die Nährwertkriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder nicht erfüllen. "Die Politik muss junge Menschen besser schützen und Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten", so Pop.Für die repräsentative Online-Befragung hatte das Institut forsa im Auftrag des vzbv vom 4. bis 12. Oktober 547 Personen im Alter von 14 bis 25 Jahren befragt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6379875